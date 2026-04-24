Charles Michel'den çok konuşulacak tepki: Onlarla değil Türkiye ile ortaklık yapın

Michel, Delphi Ekonomik Forumu'nda katıldığı panelde AB politikasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. AB üyesi ülkelerin liderlerine 2019-2024 yıllarında başkanlık eden Belçikalı siyasetçi, "Güvenilir ortaklıklar kurmamız ve açık sözlü olmamız gerekiyor. Bugün çifte standartların Avrupa'nın güvenilirliğini ve otoritesini zayıflatan bir bilmece olduğunu düşünüyorum. Bazen, dürüst olmak gerekirse, ABD'yi ve İsrail'i memnun etme ve dünyanın geri kalanına karşı kibirli olma eğilimi olduğunu düşünüyorum. Uluslararası ilişkilerimiz alanında giderek daha ciddi ve güvenilir bir yaklaşıma ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum." dedi.