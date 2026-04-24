Charles Michel'den çok konuşulacak tepki: Onlarla değil Türkiye ile ortaklık yapın
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

AB Konseyi eski Başkanı Charles Michel, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Türkiye ile ilgili tartışmalı sözlerine tepki gösterdi.

Michel, Delphi Ekonomik Forumu'nda katıldığı panelde AB politikasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. AB üyesi ülkelerin liderlerine 2019-2024 yıllarında başkanlık eden Belçikalı siyasetçi, "Güvenilir ortaklıklar kurmamız ve açık sözlü olmamız gerekiyor. Bugün çifte standartların Avrupa'nın güvenilirliğini ve otoritesini zayıflatan bir bilmece olduğunu düşünüyorum. Bazen, dürüst olmak gerekirse, ABD'yi ve İsrail'i memnun etme ve dünyanın geri kalanına karşı kibirli olma eğilimi olduğunu düşünüyorum. Uluslararası ilişkilerimiz alanında giderek daha ciddi ve güvenilir bir yaklaşıma ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum." dedi.

AB'nin savunma alanındaki hedeflerine değinen Michel, "Savunma sanayisi üssümüz alanında ilerleme kaydetmek istiyorsak bu, mümkün değil. Bazı üye devletlerimizin aldığı açık siyasi kararları gördük. Avrupa savunması alanında geleneği olanların özel bir sorumluluğu olduğuna inanıyorum. Bu, sadece AB ile değil, Avrupa kıtasıyla ilgili. Bu; İngiltere, Norveç, Türkiye ve Ukrayna ile işbirliği anlamına geliyor." diye konuştu.

Michel, bir süre önce "Avrupa Güvenlik Konseyi" adını verdiği bir yapıyı kurmayı önerdiğini anımsatarak "Bence Avrupa kıtası için, iki görevi olan özel bir sorumluluğa sahip yüksek düzeyde bir siyasi organa ihtiyacımız var. Birincisi, gerektiğinde hızlı tepki vermek ve hızlı koordinasyon sağlamak. İkincisi ise Avrupa savunma sanayimiz alanında, her zamankinden daha çok ihtiyaç duyulan 'Avrupa işbirliği' alanında ivme kazandırmak." değerlendirmesinde bulundu.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Türkiye'ye ilişkin açıklamalarını eleştiren Michel, Avrupa'nın çifte standartlarla güçlenemeyeceğini söylemişti.

Michel, "Türkiye, NATO'nun temel bir müttefiki, kilit bir göç ortağı, bir enerji koridoru, Avrupa'nın sınırında önemli bir savunma aktörü ve ciddi bir bölgesel güçtür." ifadelerini kullanmıştı.

