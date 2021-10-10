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Ekonomi
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Çeyrek altın ve gram altın yükseldi mi? Güncel altın fiyatları ne kadar?

2021-10-10 10:22:47
Çeyrek altın ve gram altın yükseldi mi? Güncel altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları ile ilgili anlık gelişmeler yakıdan takip ediliyor. Düğün, nişan yapacak olanlar ile yatırımlarını altından yana kullanacaklar altın fiyatlarını merak ediyor. FED’in faizleri sabit tutması Merkez Bankası’nın faiz bir puan faiz indirmesi sonrası uzun bir aradan sonra altın fiyatları yukarı yönlü hareket etmeye başladı. Her daim güvenli liman olarak kabul edilen gram alanı, çeyrek altın fiyatları serbest piyasada ve Kapalıçarşı’da alış ve satış fiyatları araştırıyor. Peki tın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek, tam, yarım, ata, cumhuriyet altın fiyatlar ne kadar? İşte 10 Ekim güncel ve altın fiyatları…

#1
Foto - Altın fiyatları ile anlık olarak gram, çeyrek altın fiyatları altına yatırım yapan vatandaşların her daim takibinde. Altın fiyatları son dakika haberleri sabah saatlerinden itibaren araştırılmaya başlandı. Altın fiyatı özellikle de Merkez Bankası’nın faiz indirimi karası sonrası yatırımcısının yüzünü güldürmeyi sürdürüyor. Altın fiyatları ne kadar oldu? 10 Ekim çeyrek altın, gram altın, yarım altın, cumhuriyet altını ve 14 ile 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları ile anlık olarak gram, çeyrek altın fiyatları altına yatırım yapan vatandaşların her daim takibinde. Altın fiyatları son dakika haberleri sabah saatlerinden itibaren araştırılmaya başlandı. Altın fiyatı özellikle de Merkez Bankası’nın faiz indirimi karası sonrası yatırımcısının yüzünü güldürmeyi sürdürüyor. Altın fiyatları ne kadar oldu? 10 Ekim çeyrek altın, gram altın, yarım altın, cumhuriyet altını ve 14 ile 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?

#2
Foto - Gram altın ne kadar? Gram altın alış ne kadar? Gram altın fiyatı alış 504,50 TL olurken gram altın fiyatı satış ise 506,59 TL olarak işlem görmekte.

Gram altın ne kadar? Gram altın alış ne kadar? Gram altın fiyatı alış 504,50 TL olurken gram altın fiyatı satış ise 506,59 TL olarak işlem görmekte.

#3
Foto - Spot altın gram fiyatı ne kadar? Spot altın gram altın alış ne kadar? Gram altın fiyatı alış 506,55 TL olurken gram altın fiyatı satış ise 506,84 TL olarak işlem görmekte.

Spot altın gram fiyatı ne kadar? Spot altın gram altın alış ne kadar? Gram altın fiyatı alış 506,55 TL olurken gram altın fiyatı satış ise 506,84 TL olarak işlem görmekte.

#4
Foto - Altın ONS ne kadar? Altın ONS alış fiyatı 1.756,72 TL olurken, altın ONS satış fiyatı 1.757,54 TL’dir.

Altın ONS ne kadar? Altın ONS alış fiyatı 1.756,72 TL olurken, altın ONS satış fiyatı 1.757,54 TL’dir.

#5
Foto - Çeyrek altın ne kadar? Çeyrek altın alış fiyatı kaçtan? Çeyrek altın alış fiyatı 810,48 TL olurken, çeyrek altın satış fiyatı ise 828,68 TL seviyelerinde işlem görüyor.

Çeyrek altın ne kadar? Çeyrek altın alış fiyatı kaçtan? Çeyrek altın alış fiyatı 810,48 TL olurken, çeyrek altın satış fiyatı ise 828,68 TL seviyelerinde işlem görüyor.

#6
Foto - Cumhuriyet altını ne kadar? Cumhuriyet altını alış ve satış fiyatı da yine cumhuriyet altını alacak ya da satacaklarsa sorgulanıyor. Cumhuriyet altını alış fiyatı 3.241,93 TL olurken, cumhuriyet altını satış fiyatı 3.304,58 TL seviyelerinde işlem görmekte.

Cumhuriyet altını ne kadar? Cumhuriyet altını alış ve satış fiyatı da yine cumhuriyet altını alacak ya da satacaklarsa sorgulanıyor. Cumhuriyet altını alış fiyatı 3.241,93 TL olurken, cumhuriyet altını satış fiyatı 3.304,58 TL seviyelerinde işlem görmekte.

#7
Foto - Yarım altın ne kadar? Yarım altın alış ve satış fiyatı ise şöyle: Yarım altın alış fiyatı 1.615,90 TL yarım altın satış fiyatı 1.657,36 TL.

Yarım altın ne kadar? Yarım altın alış ve satış fiyatı ise şöyle: Yarım altın alış fiyatı 1.615,90 TL yarım altın satış fiyatı 1.657,36 TL.

#8
Foto - Ziynet altın ne kadar? Ziynet altın alış fiyatı 3.241,93 TL, ziynet altın satış fiyatı 3.304,58 TL

Ziynet altın ne kadar? Ziynet altın alış fiyatı 3.241,93 TL, ziynet altın satış fiyatı 3.304,58 TL

#9
Foto - Ata altın ne kadar? Ata altın alış fiyatı 3.333,11 TL, ata altın satış fiyatı 3.415,89 TL

Ata altın ne kadar? Ata altın alış fiyatı 3.333,11 TL, ata altın satış fiyatı 3.415,89 TL

#10
Foto - 14 ayar bilezik fiyatı kaç para? 14 ayar bilezik alış fiyatı 277,52 TL olurken, 14 ayar bilezik satış fiyatı ise 332,92 TL seviyelerinde.

14 ayar bilezik fiyatı kaç para? 14 ayar bilezik alış fiyatı 277,52 TL olurken, 14 ayar bilezik satış fiyatı ise 332,92 TL seviyelerinde.

#11
Foto - 22 ayar bilezik fiyatı ne kadar? 22 ayar bilezik alış fiyatı 456,57 TL satış fiyatı 474,23 TL.

22 ayar bilezik fiyatı ne kadar? 22 ayar bilezik alış fiyatı 456,57 TL satış fiyatı 474,23 TL.

#12
Foto - Gremse altın fiyatı ne kadar? Gremse fiyatı kaç para? Gremse alış fiyatı 8.148,00 TL olurken, Gremse satış fiyatı ise 8.307,00 TL seviyelerinde.

Gremse altın fiyatı ne kadar? Gremse fiyatı kaç para? Gremse alış fiyatı 8.148,00 TL olurken, Gremse satış fiyatı ise 8.307,00 TL seviyelerinde.

#13
Foto - Gümüş gram fiyatı kaç para? Gümüş alış fiyatı 6,53 TL olurken, gümüş gram satış fiyatı ise 6,54 TL seviyelerinde.

Gümüş gram fiyatı kaç para? Gümüş alış fiyatı 6,53 TL olurken, gümüş gram satış fiyatı ise 6,54 TL seviyelerinde.

#14
Foto - Gümüş ONS fiyatı kaç para? Gümüş ONS fiyatı 22,66 TL olurken, gümüş ONS satış fiyatı ise 22,70 TL seviyelerinde.

Gümüş ONS fiyatı kaç para? Gümüş ONS fiyatı 22,66 TL olurken, gümüş ONS satış fiyatı ise 22,70 TL seviyelerinde.

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