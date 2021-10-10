Çeyrek altın ve gram altın yükseldi mi? Güncel altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları ile ilgili anlık gelişmeler yakıdan takip ediliyor. Düğün, nişan yapacak olanlar ile yatırımlarını altından yana kullanacaklar altın fiyatlarını merak ediyor. FED’in faizleri sabit tutması Merkez Bankası’nın faiz bir puan faiz indirmesi sonrası uzun bir aradan sonra altın fiyatları yukarı yönlü hareket etmeye başladı. Her daim güvenli liman olarak kabul edilen gram alanı, çeyrek altın fiyatları serbest piyasada ve Kapalıçarşı’da alış ve satış fiyatları araştırıyor. Peki tın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek, tam, yarım, ata, cumhuriyet altın fiyatlar ne kadar? İşte 10 Ekim güncel ve altın fiyatları…