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Çeyrek altın ne kadar? Gram altın anlık ne kadar? 7 Kasım 2021 altın fiyatları

2021-12-07 08:59:27
Çeyrek altın ne kadar? Gram altın anlık ne kadar? 7 Kasım 2021 altın fiyatları

Çeyrek altın fiyatları, yatırımcısına servet kazandırmaya devam ediyor. Çeyrek altın fiyatları bugün kaç TL? sorusu Merkez Bankası’nın 16 Aralık’ta toplanıp faiz kararını açıklayacak olması nedeniyle bir hayli meraka edilmekte. Altın fiyatları kasım ayında yatırımcısına bir hayli kazandırdı. Her daim güveli liman olarak görülen altın fiyatları son durum da yine yatırımcı tarafından an be an takip edilmekte. Peki altın ne kadar? Gram altın bugün ne kadar? Çeyrek altın anlık ne kadar? İşte 7 Aralık 2021 güncel altın fiyatları.

#1
Foto - İstanbul Kapalıçarşı’da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları şu günlerde her zamankinden daha da sık araştırılıyor. Zira Merkez Bankası ile ABD Merkez Bankası’nın faiz kararı bekleniyor. Merkez Bankası’nın faiz indirimine ilişkin sinyali kasım ayındaki toplantısında vermesi nedeniyle yatırımcının gözü kulağa 16 Aralık’da açıklanacak faiz kararında. ABD’den ise FED’in varlık artırımı yapıp yapmayacağı konusundaki açıklamaları altın fiyatlarının yönünü ne yöne çevireceği açısından oldukça hayati öneme sahip. Peki altın bugün ne kadar? Gram altın kaç par? Çeyrek altın ne kadar? Çeyrek altın, gram altın düştü mü? İşte 7 Aralık 2021 anlık, güncel altın fiyatlar.

İstanbul Kapalıçarşı’da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları şu günlerde her zamankinden daha da sık araştırılıyor. Zira Merkez Bankası ile ABD Merkez Bankası’nın faiz kararı bekleniyor. Merkez Bankası’nın faiz indirimine ilişkin sinyali kasım ayındaki toplantısında vermesi nedeniyle yatırımcının gözü kulağa 16 Aralık’da açıklanacak faiz kararında. ABD’den ise FED’in varlık artırımı yapıp yapmayacağı konusundaki açıklamaları altın fiyatlarının yönünü ne yöne çevireceği açısından oldukça hayati öneme sahip. Peki altın bugün ne kadar? Gram altın kaç par? Çeyrek altın ne kadar? Çeyrek altın, gram altın düştü mü? İşte 7 Aralık 2021 anlık, güncel altın fiyatlar.

#2
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.777,79 TL, 1.778,14 TL,

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.777,79 TL, 1.778,14 TL,

#3
Foto - GRAM ALTIN FİYATI 784,94 TL, 791,08 TL,

GRAM ALTIN FİYATI 784,94 TL, 791,08 TL,

#4
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 789,25 TL, 789,41 TL,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 789,25 TL, 789,41 TL,

#5
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.263,86 TL, 1.291,77 TL,

ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.263,86 TL, 1.291,77 TL,

#6
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 5.050,86 TL, 5.146,70 TL,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 5.050,86 TL, 5.146,70 TL,

#7
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 2.517,54 TL, 2.581,24 TL,

YARIM ALTIN FİYATI 2.517,54 TL, 2.581,24 TL,

#8
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 5.050,86 TL, 5.146,70 TL,

ZİYNET ALTINI FİYATI 5.050,86 TL, 5.146,70 TL,

#9
Foto - ATA ALTIN FİYATI 5.199,50 TL, 5.329,35 TL,

ATA ALTIN FİYATI 5.199,50 TL, 5.329,35 TL,

#10
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 434,56 TL, 515,21 TL,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 434,56 TL, 515,21 TL,

#11
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 710,37 TL, 737,84 TL,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 710,37 TL, 737,84 TL,

#12
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 12.528,00 TL, 12.866,00 TL,

GREMSE ALTIN FİYATI 12.528,00 TL, 12.866,00 TL,

#13
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 9,90 TL, 9,92 TL,

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 9,90 TL, 9,92 TL,

#14
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 22,29 TL, 22,31 TL,

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 22,29 TL, 22,31 TL,

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