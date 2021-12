Çeyrek altın ne kadar? Gram altın anlık ne kadar? 7 Kasım 2021 altın fiyatları

Çeyrek altın fiyatları, yatırımcısına servet kazandırmaya devam ediyor. Çeyrek altın fiyatları bugün kaç TL? sorusu Merkez Bankası’nın 16 Aralık’ta toplanıp faiz kararını açıklayacak olması nedeniyle bir hayli meraka edilmekte. Altın fiyatları kasım ayında yatırımcısına bir hayli kazandırdı. Her daim güveli liman olarak görülen altın fiyatları son durum da yine yatırımcı tarafından an be an takip edilmekte. Peki altın ne kadar? Gram altın bugün ne kadar? Çeyrek altın anlık ne kadar? İşte 7 Aralık 2021 güncel altın fiyatları.