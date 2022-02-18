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Ekonomi
15
Çeyrek altın kaç TL, güncel altın fiyatları! 18 Şubat canlı altın fiyatları…

2022-02-18 09:50:10
Çeyrek altın kaç TL, güncel altın fiyatları! 18 Şubat canlı altın fiyatları…

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Ons altın fiyatlarında yaşanan yükseliş ile birlikte FED'in açıklayacağı faiz kararına gözler çevrildi. Fed toplantısı öncesi anlık altın fiyatları, canlı altın fiyatı altın yatırımcısı tarafından bir hayli sorgulanır oldu. Rusya-Ukrayna gerilimi ile birlikte altın fiyatları yeniden yukarı yönlü hareket etmeye başladı. Peki altın ne kadar? Gram altın ne kadar, çeyrek altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte Çeyrek altın kaç tl? Güncel altın fiyatları! 18 Şubat 2022 Cuma..

#1
Foto - Anlık altın fiyatları bugün ne kadar? Piyasalar nefesini tutup Fed’in açıklayacağı faiz kararına kilitlendi. Fed’in mart ayına ilişkin toplantı tarihi de sorgulanmaya başlandı. Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim her geçen gün tırmanırken, bu tedirginlik nedeniyle piyasaların ateşi bir hayli yüksek. Tam da bu ortamda Fed’in açıklayacağı faiz kararı piyasaların ateşini daha da yükseltecek. Peki altın ne kadar? Altın fiyatları bugün ne kadar? Altın anlık ne kadar? Çeyrek altın fiyatı kaç para? Güncel altın fiyatı kaç TL oldu? İşte 18 Şubat 2022 Cuma anlık çeyrek, gram, cumhuriyet, yarım altın fiyat…

Anlık altın fiyatları bugün ne kadar? Piyasalar nefesini tutup Fed’in açıklayacağı faiz kararına kilitlendi. Fed’in mart ayına ilişkin toplantı tarihi de sorgulanmaya başlandı. Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim her geçen gün tırmanırken, bu tedirginlik nedeniyle piyasaların ateşi bir hayli yüksek. Tam da bu ortamda Fed’in açıklayacağı faiz kararı piyasaların ateşini daha da yükseltecek. Peki altın ne kadar? Altın fiyatları bugün ne kadar? Altın anlık ne kadar? Çeyrek altın fiyatı kaç para? Güncel altın fiyatı kaç TL oldu? İşte 18 Şubat 2022 Cuma anlık çeyrek, gram, cumhuriyet, yarım altın fiyat…

#2
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.890,64 TL, 1.890,97 TL,

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.890,64 TL, 1.890,97 TL,

#3
Foto - GRAM ALTIN FİYATI 827,70 TL, 830,74 TL,

GRAM ALTIN FİYATI 827,70 TL, 830,74 TL,

#4
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 828,19 TL, 828,33 TL,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 828,19 TL, 828,33 TL,

#5
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.325,10 TL, 1.354,33 TL,

ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.325,10 TL, 1.354,33 TL,

#6
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 5.300,39 TL, 5.400,74 TL,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 5.300,39 TL, 5.400,74 TL,

#7
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 2.641,91 TL, 2.708,65 TL,

YARIM ALTIN FİYATI 2.641,91 TL, 2.708,65 TL,

#8
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 5.300,39 TL, 5.400,74 TL,

ZİYNET ALTINI FİYATI 5.300,39 TL, 5.400,74 TL,

#9
Foto - ATA ALTIN FİYATI 5.469,91 TL, 5.606,42 TL,

ATA ALTIN FİYATI 5.469,91 TL, 5.606,42 TL,

#10
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 453,51 TL, 544,98 TL,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 453,51 TL, 544,98 TL,

#11
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 751,21 TL, 773,70 TL,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 751,21 TL, 773,70 TL,

#12
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 13.409,00 TL, 13.591,00 TL,

GREMSE ALTIN FİYATI 13.409,00 TL, 13.591,00 TL,

#13
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 10,48 TL, 10,49 TL,

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 10,48 TL, 10,49 TL,

#14
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 23,79 TL, 23,80 TL,

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 23,79 TL, 23,80 TL,

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