Çeyrek altın kaç TL, güncel altın fiyatları! 18 Şubat canlı altın fiyatları…

Anlık altın fiyatları bugün ne kadar? Piyasalar nefesini tutup Fed’in açıklayacağı faiz kararına kilitlendi. Fed’in mart ayına ilişkin toplantı tarihi de sorgulanmaya başlandı. Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim her geçen gün tırmanırken, bu tedirginlik nedeniyle piyasaların ateşi bir hayli yüksek. Tam da bu ortamda Fed’in açıklayacağı faiz kararı piyasaların ateşini daha da yükseltecek. Peki altın ne kadar? Altın fiyatları bugün ne kadar? Altın anlık ne kadar? Çeyrek altın fiyatı kaç para? Güncel altın fiyatı kaç TL oldu? İşte 18 Şubat 2022 Cuma anlık çeyrek, gram, cumhuriyet, yarım altın fiyat…