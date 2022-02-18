2022-02-18 09:50:10 Çeyrek altın kaç TL, güncel altın fiyatları! 18 Şubat canlı altın fiyatları…
FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Ons altın fiyatlarında yaşanan yükseliş ile birlikte FED'in açıklayacağı faiz kararına gözler çevrildi. Fed toplantısı öncesi anlık altın fiyatları, canlı altın fiyatı altın yatırımcısı tarafından bir hayli sorgulanır oldu. Rusya-Ukrayna gerilimi ile birlikte altın fiyatları yeniden yukarı yönlü hareket etmeye başladı. Peki altın ne kadar? Gram altın ne kadar, çeyrek altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte Çeyrek altın kaç tl? Güncel altın fiyatları! 18 Şubat 2022 Cuma..