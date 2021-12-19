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Ekonomi
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Çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı 19 Aralık 2021 anlık altın fiyatları bugün!

2021-12-19 09:23:43
Çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı 19 Aralık 2021 anlık altın fiyatları bugün!

Altın fiyatları bugün ne kadar? sorusu, binlerce vatandaş tarafından merakla soruluyor. Altın fiyatları bugün ne kadar? sorusu altına yatırım yapanlarca araştırılmakta. Merkez Bankası’nın faizi aralık ayında da indirmesi sonrası altın fiyatları bir hayli hareketli. Altın fiyatlarındaki dalgalı seyir devam ediyor. Yatırımcı anbean altın fiyatlarını takip ederken küresel gelişmeleri ve salgındaki son gelişmeler de dikkatle takip ediliyor. Peki Çeyrek ve gram altın fiyatı bugün ne kadar? Altın fiyatları ne olur, yükselir mi düşer mi? 19 Aralık Canlı Altın fiyatları ne kadar? Çeyrek ve gram altın fiyatları bugünkü 2021.

#1
Foto - 19 Aralık Pazar günü altın fiyatları yatırımcılar tarafından merakla takip ediliyor. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram fiyatı ile cumhuriyet altını, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, ata altın ile bilezik fiyatları güncel altın fiyatları ne kadar oldu? sorusuna yanıt aranıyor. Peki altın fiyatları bugün ne kadar? Çeyrek altın düştü mü, çıktı mı? Gram altın fiyatı bugün ne kadar? İşte anlık altın fiyatları 19 Aralık 2021 Pazar güncel altın fiyatı.

19 Aralık Pazar günü altın fiyatları yatırımcılar tarafından merakla takip ediliyor. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram fiyatı ile cumhuriyet altını, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, ata altın ile bilezik fiyatları güncel altın fiyatları ne kadar oldu? sorusuna yanıt aranıyor. Peki altın fiyatları bugün ne kadar? Çeyrek altın düştü mü, çıktı mı? Gram altın fiyatı bugün ne kadar? İşte anlık altın fiyatları 19 Aralık 2021 Pazar güncel altın fiyatı.

#2
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.797,68 TL, 1.798,54 TL,

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.797,68 TL, 1.798,54 TL,

#3
Foto - GRAM ALTIN FİYATI 969,49 TL, 978,12 TL,

GRAM ALTIN FİYATI 969,49 TL, 978,12 TL,

#4
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 953,45 TL, 953,68 TL,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 953,45 TL, 953,68 TL,

#5
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.525,52 TL, 1.559,27 TL,

ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.525,52 TL, 1.559,27 TL,

#6
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 6.102,10 TL, 6.218,01 TL,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 6.102,10 TL, 6.218,01 TL,

#7
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 3.041,52 TL, 3.118,54 TL,

YARIM ALTIN FİYATI 3.041,52 TL, 3.118,54 TL,

#8
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 6.102,10 TL, 6.218,01 TL,

ZİYNET ALTINI FİYATI 6.102,10 TL, 6.218,01 TL,

#9
Foto - ATA ALTIN FİYATI 6.429,86 TL, 6.595,84 TL,

ATA ALTIN FİYATI 6.429,86 TL, 6.595,84 TL,

#10
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 537,92 TL, 635,17 TL,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 537,92 TL, 635,17 TL,

#11
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 877,39 TL, 919,32 TL,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 877,39 TL, 919,32 TL,

#12
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 15.473,00 TL, 15.896,00 TL,

GREMSE ALTIN FİYATI 15.473,00 TL, 15.896,00 TL,

#13
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 11,87 TL, 11,88 TL,

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 11,87 TL, 11,88 TL,

#14
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 22,35 TL, 22,39 TL,

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 22,35 TL, 22,39 TL,

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