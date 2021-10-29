Çeyrek altın fiyatı bugün 29 Ekim gram altın ne kadar bugün? Altın fiyatları son durum güncel

Altın fiyatları anlık olarak değişiklik göstermekte. Merkez Bankası’nın faiz indirimi karasından sonra ve dolar kurundaki hareketlenme altın fiyatlarını da yukarı yönlü halet etmesine neden olmakta. Altın fiyatları son haftalarda zirveyi zorlamıştı. Son dakika döviz kurları verilerine göre gram altın fiyatı başta olmak üzere çeyrek altın fiyatı, cumhuriyet altını fiyatı, ata altın, yarım altın, 14 ve 22 ayar bilezik fiyatları da altın piyasasında merak edilen konular arasında. Peki Bugün gram altın ve çeyrek altın ne kadar? İşte 29 Ekim 2021 altın fiyatları.