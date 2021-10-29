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Ekonomi
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Çeyrek altın fiyatı bugün 29 Ekim gram altın ne kadar bugün? Altın fiyatları son durum güncel

2021-10-29 11:19:35
Çeyrek altın fiyatı bugün 29 Ekim gram altın ne kadar bugün? Altın fiyatları son durum güncel

Altın fiyatları anlık olarak değişiklik göstermekte. Merkez Bankası’nın faiz indirimi karasından sonra ve dolar kurundaki hareketlenme altın fiyatlarını da yukarı yönlü halet etmesine neden olmakta. Altın fiyatları son haftalarda zirveyi zorlamıştı. Son dakika döviz kurları verilerine göre gram altın fiyatı başta olmak üzere çeyrek altın fiyatı, cumhuriyet altını fiyatı, ata altın, yarım altın, 14 ve 22 ayar bilezik fiyatları da altın piyasasında merak edilen konular arasında. Peki Bugün gram altın ve çeyrek altın ne kadar? İşte 29 Ekim 2021 altın fiyatları.

#1
Foto - Altın fiyatları yatırımcılar tarafından merakla takip ediliyor. Kapalıçarşı güncel 24 ayar külçe altının gram fiyatı başta olmak üzere çeyrek altın, tam altın, yarım atın, cumhuriyet altını ile bilezik fiyatlarına ilişkin son durum verileri alın alacak ya da altın satacaklarca araştırılıyor. İşte, 29 Ekim 2021 canlı altın fiyatları...

Altın fiyatları yatırımcılar tarafından merakla takip ediliyor. Kapalıçarşı güncel 24 ayar külçe altının gram fiyatı başta olmak üzere çeyrek altın, tam altın, yarım atın, cumhuriyet altını ile bilezik fiyatlarına ilişkin son durum verileri alın alacak ya da altın satacaklarca araştırılıyor. İşte, 29 Ekim 2021 canlı altın fiyatları...

#2
Foto - GRAM ALTIN FİYATI Gram altın alış 550,06 TL, Gram altın satış 554,55 TL

GRAM ALTIN FİYATI Gram altın alış 550,06 TL, Gram altın satış 554,55 TL

#3
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 554,55 TL, 554,63 TL

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 554,55 TL, 554,63 TL

#4
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.796,70 TL, 1.797,04 TL

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.796,70 TL, 1.797,04 TL

#5
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 888,04 TL, 907,62 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI 888,04 TL, 907,62 TL

#6
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 3.549,09 TL, 3.616,17 TL

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 3.549,09 TL, 3.616,17 TL

#7
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 1.769,00 TL, 1.813,63 TL

YARIM ALTIN FİYATI 1.769,00 TL, 1.813,63 TL

#8
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 3.549,09 TL, 3.616,17 TL

ZİYNET ALTINI FİYATI 3.549,09 TL, 3.616,17 TL

#9
Foto - ATA ALTIN FİYATI 3.620,23 TL, 3.711,23 TL

ATA ALTIN FİYATI 3.620,23 TL, 3.711,23 TL

#10
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 302,77 TL, 362,23 TL

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 302,77 TL, 362,23 TL

#11
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 497,38 TL, 516,61 TL

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 497,38 TL, 516,61 TL

#12
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 8.793,00 TL, 9.087,00 TL

GREMSE ALTIN FİYATI 8.793,00 TL, 9.087,00 TL

#13
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 7,37 TL, 7,38 TL

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 7,37 TL, 7,38 TL

#14
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 23,89 TL, 23,91 TL

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 23,89 TL, 23,91 TL

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