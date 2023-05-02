2023-05-02 23:35:10 Çevreye zararı tartışılan geleceğin teknolojisi! Tesla'ya malzemeleri sağlıyoruz, Togg ile de görüşmelerimiz sürüyor
‘Geleceğin teknolojisi’ olarak adlandırılan karbon kompozit malzeme dünya çapında birçok farklı alanda kullanılıyor. Bir grup yakın takipçi insan için yeni bir teknoloji olmasa da, daha uzaktan bakanlara isminden öteye bir bilinmez olarak kalan bir teknoloji ürünü karbonfiber...Bisikletlerden otomotive, uçaklardan savunma sanayisine kadar uzayan bir ölçeğe sahip karbon kompozit teknolojisi daha hafif ve daha dirençli ürünler yaratmayı sağlıyor. Ek olarak karbon kompozit malzemeler ile bina güçlendirme işlemi de gerçekleştiriliyor. Paris’te gerçekleştirilen JEC Fuarı’nda yeni ürünlerini sergileyen ve karbon elyafı ile güçlendirilen binaların yıkılmaz hale gelebileceğini vurgulayan Kordsa’nın CEO’su İbrahim Özgür Yıldırım, “Karbon elyafını birleştiren reçinenin organikleşmesi ve fiberin organikleşmesi üzerine çalışmalar yürütüyoruz” açıklamasını yaptı. Elektrikli otomobil dünyasında da karbonfiberin yerinin giderek büyüdüğünü ifade eden Yıldırım "Tesla'ya karbonfiber malzemeleri Türkiye'den sağlıyoruz, Togg ile de görüşmelerimiz sürüyor" dedi