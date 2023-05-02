Çevreye zararı tartışılan geleceğin teknolojisi! Tesla'ya malzemeleri sağlıyoruz, Togg ile de görüşmelerimiz sürüyor

Bir grup yakın takipçi insan için yeni bir teknoloji olmasa da, daha uzaktan bakanlara isminden öteye bir bilinmez olarak kalan bir teknoloji ürünü karbonfiber… Dünya çapında “Geleceğin teknolojik ürünü” olarak da adlandırılıyor. Halen diğer metallere göre daha yüksek fiyatı sebebiyle ulaşılmaz gibi görülse de, çok daha yüksek dayanıklılık seviyesi ve hafif yapısıyla karbon kompozit malzemeler otomotiv, havacılık, savunma sanayisi, uzay teknolojileri, bisiklet, deniz araçları ve bina, viyadük, köprü güçlendirme gibi birçok farklı alanda kullanılıyor. Her yıl Fransa’nın başkenti Paris’te geçekleştirilen ve kompozit sektörünün uluslararası çaptaki en büyük buluşması olan JEC World 2023'te bu yıl yine yepyeni karbon fiber ürünler ve yeni teknolojileri tanıtıldı. Bütün sunduğu avantajlara karşın çevreciliği tartışılan karbon teknoloji ürünlerinin bu yılki fuarda konsepti ise ‘Bio’ yani çevreci ürünler oldu.