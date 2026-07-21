Dünya havacılık tarihine geçecek! KIZILELMA ve M-346’dan devrim niteliğinde hamle

Elde edilen veriler ve analizler, K-SWARM programının sonraki aşamalarının belirlenmesinde kritik rol oynadı. Programın bundan sonraki safhasında daha yüksek durumsal farkındalık gerektiren, çok sayıda platformun tek bir görev doğrultusunda birlikte hareket edeceği daha karmaşık operasyonlara geçilmesi planlanıyor. Gelecek aylarda daha karmaşık senaryoları ve ilave fonksiyonları içeren yeni testlerin gerçekleştirilmesi planlanıyor. İlk test aşaması, Leonardo ile Baykar arasındaki güçlü ortaklığı ve iki şirketin teknolojik ile endüstriyel yetkinliklerini ortaya koyarken, çok alanlı harekat ortamlarında modern hava muharebe operasyonları için kritik kabiliyetlerin geliştirilmesine yönelik somut bir adım olarak değerlendiriliyor.