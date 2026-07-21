Dünya havacılık tarihine geçecek! KIZILELMA ve M-346’dan devrim niteliğinde hamle
Türk savunma sanayisinin küresel güç simgesi Baykar ile İtalyan havacılık devi Leonardo, dünya havacılık tarihinde kartları yeniden dağıtan devrim niteliğindeki insanlı-insansız savaş uçağı ortak uçuşunun tüm detaylarını prestijli Farnborough Airshow'da sergiledi. Tekirdağ Çorlu'daki test merkezinde gerçekleştirilen ve K-SWARM programı kapsamında bir milat sayılan canlı uçuşta, Bayraktar KIZILELMA insansız savaş uçağı ile Leonardo üretimi M-346 jetleri, akıllı filo algoritmaları sayesinde tam uyumla omuz omuza havalandı.