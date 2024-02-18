Cep telefonunuzda gizli bir güç var! #33'ü tuşlayın ve şaşırıp kalın!

*33# kodu, arama ve mesaj engelleme özelliğini aktif eder. Bu kodu tuşladığınızda, telefonunuz kısa bir süre için gelen ve giden tüm arama ve mesajları engeller. Bu özellik, telefonunuzun yanlış ellerde istenmeyen kullanımlarını önlemek için mükemmeldir. Özellikle çocukların telefonla oynadığı zamanlarda bu kod, büyük bir güvenlik önlemi olarak devreye girer.