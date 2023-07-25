Cep telefonunu cebinde taşıyanlar dikkat! Uzman doktordan çok tehlikeli açıklama

“STRES SPERMLERİ OLUMSUZ ETKİLİYOR” Doç. Dr. Taşdemir, sperm kalitesini artırmak için en iyi yöntemlerden bahsederken, klamidya ve gonora gibi cinsel yolla bulaşan enfeksiyonların hem erkekler hem de kadınlar için kısırlığın önde gelen nedeni olduğuna dikkat çekerek, vatandaşların korunmak için cinsel partner sayısını azaltması ve kondomla seksi tercih etmesi gerektiğini söyledi. Antioksidan içeren meyve ve sebzelerin tüketilmesine vurgu yapan Doç. Dr. Taşdemir, bazı araştırmaların obezitenin sperm hareketini azaltarak, sperm kalitesini de etkilediğini gösterdiğini aktardı. Stresin de cinsel fonksiyonu azalttığına ve sperm üretmek için gerekli hormonları olumsuz etkilediğine değinen Doç. Dr. Taşdemir, günlük rutin fiziksel aktivitelerin ihmal edilmemesi ve hareketli bir yaşam tarzı benimsenmesini tavsiye etti. Doç. Dr. Taşdemir, sperm kalitesini artırmak için kaçınılması gerekenleri ise şöyle sıraladı: