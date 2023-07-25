Cep telefonunu cebinde taşıyanlar dikkat! Uzman doktordan çok tehlikeli açıklama

“SİGARA VE ALKOL, SPERM ÜRETİMİNE ZARAR VERİYOR” Sperm azlığının herhangi bir anatomik veya genetik bir bozukluktan kaynaklanmaması halinde yaşam kalitesinin artırılmasıyla sperm sayısının artacağının altını çizen Doç. Dr. Taşdemir, “Kaliteli bir yaşam için sigara ve alkolden uzak durulması, düzenli ve sağlıklı beslenmeye özen gösterilmesi ve düzenli egzersiz yapılması önerilir. Sigara içenlerde sperm konsantrasyonu içmeyenlere göre yüzde 13-17 oranında daha düşüktür. Alkolün, sperm üretiminin birçok basamağında etkili olduğu gösterilmiştir. Bel veya kalça bölgesinde cep telefonu taşıyan erkeklerin başka bölgelerde telefonunu taşıyan erkeklere kıyasla sperm hareketliliği azalır. Kilo ve yağlanma arttıkça testosteronun östrojene dönüşümü artar. Bel çevresi 101,6 santimetreden fazla olan bir erkeğin sperm sayısının az olma ihtimali 7 kat yüksektir. Ayrıca sperm tahlilinde özellikle lökosit değeri yüksek ise şikayet olsun ya da olmasın cinsel yolla bulaşıcı hastalıklar araştırılmalıdır” diye konuştu.