CEO'dan kritik tespitler: Elektrikli araç piyasası 'kan gölü'ne dönebilir

Tavares'in yorumları, üreticileri yeni otomotiv teknolojisine yaptıkları yatırım saldırısını geri çekmeye zorlayan elektrikli araç pazarındaki yavaşlamayla örtüşüyor. Geçen yıl Amerikalı otomobil üreticileri pazar lideri Tesla'ya yetişmek için çabaladı ve yeni elektrikli araç yatırımlarına milyarlarca dolar harcadı. Ancak satışlar yavaşladı ve kârlar da darbe aldı. Özellikle, Detroit'in Üç Büyükleri ve Toyota'dan oluşan ABD'deki en büyük dört otomobil üreticisinden hiçbiri, 2001'den bu yana ilk kez bir Super Bowl reklamı için para yatırmadı. Ford, elektrikli araç hattının geçen yıl tahmini 4,5 milyar dolar değerinde para kaybettiğini itiraf etti. General Motors geçen Ekim ayında elektrikli araç üretim hedefini geri çekti. Araba sahibi olmanın maliyetleri artmaya devam ederken, etiket fiyatlarını düşürmek otomobil üreticilerinin talebi geçici olarak yüksek tutmanın bir yolu olarak denendi ancak bu strateji bazı riskleri de beraberinde getirdi.