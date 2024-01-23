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Otomotiv
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CEO'dan kritik tespitler: Elektrikli araç piyasası 'kan gölü'ne dönebilir

2024-01-23 00:27:07
CEO'dan kritik tespitler: Elektrikli araç piyasası 'kan gölü'ne dönebilir

Elektrikli otomobillerin geleceği hakkında açıklamalarda bulunan Stellantis CEO’su Carlos Tavares, sektördeki tehlikelere dikkat çekti.

#1
Foto - CEO'dan kritik tespitler: Elektrikli araç piyasası 'kan gölü'ne dönebilir

Stellantis CEO’su Carlos Tavares, elektrikli otomobil üreticilerinin fiyat kırmaya devam etmeleri halinde endüstrinin ‘kan gölü’ne döneceğini öne sürüyor.

#2
Foto - CEO'dan kritik tespitler: Elektrikli araç piyasası 'kan gölü'ne dönebilir

Elektrikli araç piyasasındaki rekabet giderek kızışıyor. Piyasanın lideri konumundaki Tesla’nın fiyatları düşürme stratejisi, diğer otomobil üreticilerini endişelendiriyor.

#3
Foto - CEO'dan kritik tespitler: Elektrikli araç piyasası 'kan gölü'ne dönebilir

Stellantis CEO’su Carlos Tavares, otomobil üreticilerinin Elon Musk'un liderliğini takip etmesi ve fiyatları düşürmeye devam etmesi halinde elektrikli araç sektörünü 'kan gölü' ve 'dibe doğru yarış’ın beklediği konusunda uyarıyor.

#4
Foto - CEO'dan kritik tespitler: Elektrikli araç piyasası 'kan gölü'ne dönebilir

Fortune’dan Dylan Sloan’ın haberine göre, elektrikli araç talebi azaldıkça Elon Musk, Tesla'nın amiral gemisi araçlarının fiyatlarını düşürerek ve talebi artırmak için kârlılıktan ödün vererek alanında lider pozisyonda kalmayı sürdürüyor. Ancak rakip Stellantis CEO’su Tavares, diğer otomobil üreticilerinin de aynı yolu izlemesi durumunda olası bir ‘kan gölü' konusunda uyardı.

#5
Foto - CEO'dan kritik tespitler: Elektrikli araç piyasası 'kan gölü'ne dönebilir

Chrysler'in ana şirketi Stellantis'in CEO'su Carlos Tavares, rakip Ford'un üretimi azaltacağını ve F-150 Lightning elektrikli kamyon üreticisi çalışanları işten çıkaracağını açıklamasının ardından elektrikli araç üreticileri arasında ‘dibe doğru yarış'a karşı uyarıda bulunuyor. Cuma günü Amsterdam'daki bir etkinlikte Stellantis'in yeni geniş platformlu pil sistemini tanıtan Tavares, “Maliyetlerinizin gerçekliğini göz ardı ederek fiyatları düşürürseniz, kan gölüne dönersiniz. Dibe doğru giden bir yarıştan kaçınmaya çalışıyorum” diyor.

#6
Foto - CEO'dan kritik tespitler: Elektrikli araç piyasası 'kan gölü'ne dönebilir

Tavares'in yorumları, üreticileri yeni otomotiv teknolojisine yaptıkları yatırım saldırısını geri çekmeye zorlayan elektrikli araç pazarındaki yavaşlamayla örtüşüyor. Geçen yıl Amerikalı otomobil üreticileri pazar lideri Tesla'ya yetişmek için çabaladı ve yeni elektrikli araç yatırımlarına milyarlarca dolar harcadı. Ancak satışlar yavaşladı ve kârlar da darbe aldı. Özellikle, Detroit'in Üç Büyükleri ve Toyota'dan oluşan ABD'deki en büyük dört otomobil üreticisinden hiçbiri, 2001'den bu yana ilk kez bir Super Bowl reklamı için para yatırmadı. Ford, elektrikli araç hattının geçen yıl tahmini 4,5 milyar dolar değerinde para kaybettiğini itiraf etti. General Motors geçen Ekim ayında elektrikli araç üretim hedefini geri çekti. Araba sahibi olmanın maliyetleri artmaya devam ederken, etiket fiyatlarını düşürmek otomobil üreticilerinin talebi geçici olarak yüksek tutmanın bir yolu olarak denendi ancak bu strateji bazı riskleri de beraberinde getirdi.

#7
Foto - CEO'dan kritik tespitler: Elektrikli araç piyasası 'kan gölü'ne dönebilir

Tavares, Tesla ya da Musk'ın isimlerini anmadan, “Fiyatlarını acımasızca düşüren ve kârlılıkları vahşice çöken bir şirket tanıyorum” şeklinde konuştu. Öte yandan, bu Ocak ayında Tesla, halka arz edilmesinden bu yana herhangi bir yılın en kötü başlangıcını yaşıyor.

#8
Foto - CEO'dan kritik tespitler: Elektrikli araç piyasası 'kan gölü'ne dönebilir

Elon Musk'un elektrikli araç devi, yeni rakiplerle dolu ve yavaşlayan bir pazarda önde kalmak amacıyla geçen yıl fiyatları düşürmeye başladı. Bu kesintiler, geçen yılın üçüncü çeyrek kazanç raporuna göre Tesla'nın kar marjının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40'ın üzerinde azaldığını gösterdi. Musk daha sonraki bir kazanç açıklamasında, faiz oranlarının yüksek kalması nedeniyle Tesla'nın aylık ödemeleri tüketiciler için cazip olacak seviyede düşük tutmak amacıyla fiyatları düşürmeye devam etmesi gerektiğini söyledi. Yakın zamanda Çin'de de aynısını yaptıktan sonra Musk, bu hafta bazı Avrupalı alıcılar için Model Y SUV'nin fiyatını 5.000 doların üzerinde düşürerek yeni bir hamlede daha bulundu. Stellantis bu ayın başlarında fabrikaları kapatarak ve yaklaşık 1.350 çalışanı işten çıkararak işletme maliyetlerini azaltacağını duyurdu. Ancak şirket, şu ana kadar elektrikli Dodge ve Jeep araçlarının etiket fiyatından taviz vermedi. Tavares, “Bunu yaptığınızda gelecekte işler çok zorlaşır” şeklinde konuştu.

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