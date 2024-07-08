Cenk Tosun: “Burada yaptıklarımız sadece fragmandı”

Bizim takımın da gücü vardı final oynamaya ama maalesef Hollanda maçında talihsiz bir yenilgiye uğradık. Ama tüm ülkeyi sevince boğduğumuz için çok mutluyuz. Türk olduğumuz için mutluyuz. Ne mutlu Türk'üm diyene. Türk olmak zordur. Çünkü sadece bir ülkeye karşı değil bütün dünyaya karşı savaşmak zorundasın. Ama herkesi sevince boğduğumuz ve gençlere ümit olduğumuz için mutluyuz. Yorulduk, uzun bir sezon oldu. Şimdi tatil zamanı. Ondan sonra çalışmalara başlayacağız” ifadelerini kullandı.