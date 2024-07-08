2024-07-08 08:41:34 Cenk Tosun: “Burada yaptıklarımız sadece fragmandı”
A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 çeyrek finalinde elenmesinin ardından Türkiye’ye dönen milli oyuncu Cenk Tosun, “Burada yaptıklarımız sadece fragmandı” dedi. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda (EURO 2024) çeyrek finalde Hollanda’ya elenen A Milli Futbol Takımı, Türkiye’ye döndü. Milli futbolcu Cenk Tosun, İstanbul Havalimanı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Turnuvada asıl hedeflerinin final oynamak olduğunu söyleyen Tosun, “Yüksek heyecan yaşadık. Gönüllerde final oynamak vardı. Biz kendimize öyle bir hedef koymuştuk.