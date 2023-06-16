2023-06-16 16:16:22 Cenazeyi gömmeye hazırlanırken küçük dillerini yuttular! Ölmeden önce kabristanına öyle bir sistem kurmuş ki, herkes şaştı kaldı
'Şen Efe' lakabıyla tanınan ve önceki gün 69 yaşında hayatını kaybeden Mustafa Şen'in mezarlıkta sürdürdüğü 15 yıllık çalışmanın gizemi, ölünce ortaya çıktı. Yaklaşık 15 yıl önce amansız hastalığa yakalanan Mustafa Şen'in kendi mezarı ile birlikte ailesinin mezarlarını ilginç bir yöntem ile yıllarca çalışıp milyonlarca lira masraf ederek kendisinin hazırladığı ortaya çıktı. İşte detaylar...