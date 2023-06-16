Cenazeyi gömmeye hazırlanırken küçük dillerini yuttular! Ölmeden önce kabristanına öyle bir sistem kurmuş ki, herkes şaştı kaldı

Babasının ricası üzerine yoldan geçerken ve zaman zaman mezarlığa gelip boş mezarlarına okuyup dualar ettiklerini belirten Mustafa Şen'in hekim olan kızı Gülnur Şen, "Babam kanser olduğu zaman atlatamayacağım diye düşündü. Oysa biz evre birde iken yakalamıştık. Tedavi olduğu için atlattı diye ve morali bozulmasın diye bunu söylemedik. Doktoru ile böyle karar vermiştik. Ancak babam 'Durumum kötü bana söylemiyorlar' düşüncesine kapılmış. O dönem biraz morali bozulup bu çalışmaya başladı. Sonra açıkladık. Evre dört değilsin iyisin diye. Ancak yaptırmış bulundu. O zaman gelir boş mezara dua eder 'Babamızın duaları biriksin' diye kendi aramızda espri yapardık. Bugün gerçekten dua ediyoruz" diye konuştu.