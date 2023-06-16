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Cenazeyi gömmeye hazırlanırken küçük dillerini yuttular! Ölmeden önce kabristanına öyle bir sistem kurmuş ki, herkes şaştı kaldı

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Cenazeyi gömmeye hazırlanırken küçük dillerini yuttular! Ölmeden önce kabristanına öyle bir sistem kurmuş ki, herkes şaştı kaldı

2023-06-16 16:16:22
Cenazeyi gömmeye hazırlanırken küçük dillerini yuttular! Ölmeden önce kabristanına öyle bir sistem kurmuş ki, herkes şaştı kaldı

'Şen Efe' lakabıyla tanınan ve önceki gün 69 yaşında hayatını kaybeden Mustafa Şen'in mezarlıkta sürdürdüğü 15 yıllık çalışmanın gizemi, ölünce ortaya çıktı. Yaklaşık 15 yıl önce amansız hastalığa yakalanan Mustafa Şen'in kendi mezarı ile birlikte ailesinin mezarlarını ilginç bir yöntem ile yıllarca çalışıp milyonlarca lira masraf ederek kendisinin hazırladığı ortaya çıktı. İşte detaylar...

#1
Foto - Cenazeyi gömmeye hazırlanırken küçük dillerini yuttular! Ölmeden önce kabristanına öyle bir sistem kurmuş ki, herkes şaştı kaldı

Aydın'da Yörük Kültürü'nün tanıtılması amacıyla giydiği yöresel kıyafetler ve tüm törenlerde bindiği kıratıyla tanınan Mustafa Şen, önceki gün 69 yaşında kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Tüm Türkiye'nin Aydın'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 84. yıl dönümünde 7 Eylül 2006 günü kıratını şaha kaldırarak protokolü selamlarken düşmesi ile tanıdığı Mustafa Şen'in o günlerde amasız hastalığa yakalandığı için takatsizlikten dolayı düştüğü ortaya çıktı.

#2
Foto - Cenazeyi gömmeye hazırlanırken küçük dillerini yuttular! Ölmeden önce kabristanına öyle bir sistem kurmuş ki, herkes şaştı kaldı

Aydın'ın Kuvay-i Milliye Efelerinden olan ve Milli Mücadele döneminde Yörük Ali Efe ile omuz omuza savaşan Kasapoğlu Molla Mustafa Şen Efe'nin torunu 'Şen Efe' lakaplı Mustafa Şen, önceki gün hayatını kaybetti. Sıra dışı yaşamı ile ömrü boyunca herkesi gülümseten Şen Efe, ölünce ise herkesi şaşırttı. Aydın'ın Köşk ilçesine bağlı Beyköy'de yaşayan Mustafa Şen, 2005 yıllarında rahatsızlanınca akciğer kanserine yakalandığını öğrendi. Aydın İl Sağlık Müdürlüğü'nde o dönem ambulans şoförü olarak çalışan Mustafa Şen, emekliye ayrılarak zamanının büyük kısmını köyün mezarlığında geçirmeye başladı.

#3
Foto - Cenazeyi gömmeye hazırlanırken küçük dillerini yuttular! Ölmeden önce kabristanına öyle bir sistem kurmuş ki, herkes şaştı kaldı

Hastalıktan sonra hayata küsmeyen ancak mezarlıkta hummalı bir çalışmaya giren Mustafa Şen, mezarlıktan bir parsel satın alarak burada çalışmaya başladı. Önce proje çizip mezarlığın kendisine ait bölümünü kazdıran Mustafa Şen'in bu durumuna ne kimse mana verebildi ne de kimse anlayabildi. Aldığı hatırı sayılır miktardaki emekli ikramiyesi, birikimi ve emekli maaşını mezarlıkta harcamaya başlayan Şen Efe lakaplı Mustafa Şen, işçiler tutup önce köyün mezarlığını baştan aşağıya yeniletti. Ardından kendisine ait parselde kazdırdığı bölüme demircilere ray sistemi döşetti. Ölmeden kendisini mezara hazırlayan Şen Efe, zaman zaman eşi, çocukları ve yakın arkadaş ve akrabaları ile henüz boş olan mezarına ziyaret etmeyi ihmal etmedi. Eşi ve çocuklarını da zaman zaman henüz boş olan mezarına ziyaret etmesini isteyen Şen Efe'nin yer altındaki ilginç çalışması ölünce ortaya çıktı.

#4
Foto - Cenazeyi gömmeye hazırlanırken küçük dillerini yuttular! Ölmeden önce kabristanına öyle bir sistem kurmuş ki, herkes şaştı kaldı

Bir süredir rahatsız olan Şen Efe önceki gün İzmir'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Vasiyeti üzerine yaklaşık 15 yıl boyunca hummalı bir çalışma ile hazırladığı mezara getirilen Şen Efe'nin cenazesi tarif ettiği gibi raylara konularak kendiliğinden mezara girecek şekilde gömülmek istendi. Ancak hırsızlar tarafından özel mezarlığın tüm metal aksamları ve ray sistemi çalındığı için cenaze raylı sistemle değil sevenlerin yardımı ile mezara konabildi.

#5
Foto - Cenazeyi gömmeye hazırlanırken küçük dillerini yuttular! Ölmeden önce kabristanına öyle bir sistem kurmuş ki, herkes şaştı kaldı

Abisi Mustafa Şen'in 2005 yılında rahatsızlandıktan sonra böyle bir çalışmaya girdiğini belirten Mehmet Şen, "Abim, mezarını hazırlarken de hiç hayattan kopmadı. Bu çalışmasının detayını çalışmayı bitirdikten sonra bana anlattı. Ve öleceğini hissettikten sonra bana birkaç vasiyeti oldu. Biz bunları yerine getiriyoruz. Aslında biz Ovaköylü'yüz. Bu çalışmayı yaparken abime, 'Anamız babamız Ovaköy Mezarlığı'nda yatıyor. Burada ne yapacaksın' diye sordum. 'Ben Beyköylü'yüm burada yatacağım' dedi. Bunun yanı sıra zaman zaman ısrar eder birlikte o zaman boş olan mezarına ziyarete geliyorduk. Allah rahmet eylesin" dedi.

#6
Foto - Cenazeyi gömmeye hazırlanırken küçük dillerini yuttular! Ölmeden önce kabristanına öyle bir sistem kurmuş ki, herkes şaştı kaldı

Mustafa Şen'in kızı Gülnur ve eşi Mukadder Şen de, Şen Efe'nin o zaman anlam veremedikleri bu davranışına bugün, "İyi ki yaptırmış" dediklerini ifade ederek hayatta iken herkesi mutlu edip gülümseten babalarının ölünce de herkesi düşündürdüğünü belirttiler.

#7
Foto - Cenazeyi gömmeye hazırlanırken küçük dillerini yuttular! Ölmeden önce kabristanına öyle bir sistem kurmuş ki, herkes şaştı kaldı

Emekli olduktan sonra başta ikramiyesi olmak üzere tüm parasını mezarlığa harcayan eşinin bu çalışmalarına o zaman yadırgadığını ancak bugün, "İyi ki yapmış" dediğini kaydeden Mukadder Şen, şu anda kendisinin ve çocuklarının mezarlarının hazır olduğunu, ancak raylı sistem olarak hazırlanan mezarlarının metal aksamları çalındığı için ray sisteminin kullanılamadığını söyledi.

#8
Foto - Cenazeyi gömmeye hazırlanırken küçük dillerini yuttular! Ölmeden önce kabristanına öyle bir sistem kurmuş ki, herkes şaştı kaldı

Babasının ricası üzerine yoldan geçerken ve zaman zaman mezarlığa gelip boş mezarlarına okuyup dualar ettiklerini belirten Mustafa Şen'in hekim olan kızı Gülnur Şen, "Babam kanser olduğu zaman atlatamayacağım diye düşündü. Oysa biz evre birde iken yakalamıştık. Tedavi olduğu için atlattı diye ve morali bozulmasın diye bunu söylemedik. Doktoru ile böyle karar vermiştik. Ancak babam 'Durumum kötü bana söylemiyorlar' düşüncesine kapılmış. O dönem biraz morali bozulup bu çalışmaya başladı. Sonra açıkladık. Evre dört değilsin iyisin diye. Ancak yaptırmış bulundu. O zaman gelir boş mezara dua eder 'Babamızın duaları biriksin' diye kendi aramızda espri yapardık. Bugün gerçekten dua ediyoruz" diye konuştu.

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