2024-06-07 09:30:27 Cemal Reşit Rey'de mezuniyet töreninde facia: Dev pano devrildi, 6 kişi yaralandı
Şişli'de bulunan Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda mezuniyet töreninde dev dijital pano devrildi. Olayda 3 veli ve 3 öğrenci yaralanırken, okul sahibi gözaltına aldı. Edinilen bilgiye göre, Şişli'de bulunan Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda Elev Vakfı Okulunun mezuniyet töreninin sonunda veliler ve öğrenciler fotoğraf çektirmek için sahneye çıktı. Bu sırada dijital pano henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi.