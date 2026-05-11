Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Trump tehdit etti, hiç hesapta olmayan ülkeler Türkiye'nin yanında saf almaya başladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın son tehdidi sonrası birçok ülke Türkiye'nin safında yer almaya başladı. Gelişme Fransız basınında gündem oldu.

Fransa merkezli RFI, tam bu aşamada Türkiye’nin Avrupa’nın vazgeçilmez savunma ortağı olarak öne çıktığını bildirdi.

Haberde, Türkiye’ye karşı Avrupa’nın duruşunun değiştiği ifade edilerek, özellikle savunma sanayi alanında Brüksel’in Ankara’ya ihtiyaç duyacağı vurgulandı.

Haberde, ABD Avrupa güvenliğinden ne kadar uzaklaşırsa, Türkiye’nin Avrupa için o kadar önemli hâle geleceği belirtilerek, bu dinamiğin NATO’nun yapısını yeniden şekillendirmeye başladığı aktarıldı.

Türkiye’nin genişleyen yeteneklerinin ve operasyonel geçmişinin Avrupa’nın her zamankinden daha fazla dikkatini çekmeye başladığı ifade edilen haberde, Washington’un değişen duruşuna karşı Ankara’nın daha net bir çizgiye sahip olduğunun altı çizildi.

Haberde, savaş döneminde tahıl koridoru ve Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri görev grubunda ilerleme kaydedilebileceği belirtildi. Türkiye’nin, Karadeniz operasyonlarına son derece uygun modern denizaltılarla iddialı bir deniz gücü geliştirme programı da başlattığı ifade edildi.

Ankara’nın ayrıca, Moskova ile ilişkilerinin diplomatik bir avantaj sağlayabileceği ve bu durumun Türkiye’ye, Rusya ile Ukrayna arasında potansiyel bir arabulucu rolü kazandırabileceği aktarıldı.

Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları, NATO’da yeni bir krize neden oldu. Donald Trump, Hürmüz Boğazı konusunda Avrupa’dan adım atmasını isterken, bu talep karşılık bulmadı. Bu gelişmenin ardından Trump yönetimi Avrupa’ya sert eleştirilerde bulunurken, AB liderleri ise Amerika’nın olmadığı yeni bir güvenlik şemsiyesi arayışına girdi.

Bu noktada Türkiye’nin iki taraf arasında birkaç kez barış görüşmelerine ev sahipliği yaptığı da hatırlatıldı. KAYNAK: TÜRKİYE GAZETESİ

