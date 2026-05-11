Trump tehdit etti, hiç hesapta olmayan ülkeler Türkiye'nin yanında saf almaya başladı

Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları, NATO’da yeni bir krize neden oldu. Donald Trump, Hürmüz Boğazı konusunda Avrupa’dan adım atmasını isterken, bu talep karşılık bulmadı. Bu gelişmenin ardından Trump yönetimi Avrupa’ya sert eleştirilerde bulunurken, AB liderleri ise Amerika’nın olmadığı yeni bir güvenlik şemsiyesi arayışına girdi.