Yani Filistinlilerin topraklarının yüzde 85’i İsrailliler tarafından zorla ellerinden alındı. Bu konuyu doğrulayan ve Siyonist öğretiyi boşa düşüren akademisyenler de var. Avi Shlaim, Ilan Pappe ve Benny Morris gibi akademisyen ve gazeteciler bunlardan bazıları. The Birth of the Palestinian Refugee Problem (Filistin Sığınmacı Sorununun Doğuşu) kitabında Benny Morris İsrail devletinin resmî anlatısını boşa düşürmüştür. Morris kitabında Filistinlilerin yerlerinden Siyonistler tarafından zorla sürüldüğünü örnekleriyle anlatır. Morris’in üzerinde durduğu konulardan biri Dalet Planı’dır. Siyonistlerin 1947’de silah zoruyla Filistin topraklarını ele geçirdiği bu plan 1949’a kadar sürdü. Planın arkasındaki isim de David Ben Gurion’du. Kimse bunları anlatmaz. Ama gerçek budur. Filistinliler topraklarını satmamıştır. Ama bu propagandaya seküler kesim balıklama atlar, çünkü okumaz ve araştırmaz."