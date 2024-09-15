Çelik Kubbe'nin uzun menzilli sistemi SİPER'den tam isabet

SİPER Hava Savunma Sistemi Genel Özellikleri • Hava savunma planlama ve koordinasyon • Komuta kontrol kapsamında bilgilerin yönetimi ve dağıtımı• Birleştirilmiş hava resmi üretimi • Çoklu angajman ve ardışık ateşleme• Manuel/yarı otomatik/otomatik angajman • Dost Düşman Tanıma (IFF) • Füzeler ile çift yönlü iletişim • Telli/telsiz haberleşme• Dik/eğik atış • Uzun Menzil, Yüksek İrtifada geniş hava tehdit setine karşı önleme kabiliyeti • Zorlu şartlarda görev yapabilme • Üst komuta ile Taktik Veri Linkleri aracılığı ile bağlantı • Her biri 6 adet füze atabilen 8 adet FFS ile görev yapabilme