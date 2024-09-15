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Teknoloji-Bilişim
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Çelik Kubbe'nin uzun menzilli sistemi SİPER'den tam isabet

2024-09-15 21:17:20
Çelik Kubbe'nin uzun menzilli sistemi SİPER'den tam isabet

Çelik Kubbe’nin uzun menzil ve yüksek irtifadaki caydırıcı gücü olan SİPER Ürün-2 sistemi, başarılı bir atış yaptı.

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#1
Foto - Çelik Kubbe'nin uzun menzilli sistemi SİPER'den tam isabet

Çelik Kubbe’nin uzun menzil ve yüksek irtifadaki caydırıcı gücü SİPER Ürün-2 sistemi, atışını başarıyla gerçekleştirdi.

#2
Foto - Çelik Kubbe'nin uzun menzilli sistemi SİPER'den tam isabet

Çelik Kubbe’nin uzun menzil ve yüksek irtifadaki caydırıcı gücü, Türkiye’nin dağıtık mimaride çalışan ve stratejik seviyede kritik rol oynayan, millî ve yerli uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi SİPER Ürün-2’nin test atışı başarı ile gerçekleştirildi.

#3
Foto - Çelik Kubbe'nin uzun menzilli sistemi SİPER'den tam isabet

Savunma Sanayii Başkanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri temsilcilerinin katılımı ile 12 Eylül 2024 tarihinde Sinop Test Merkezinde gerçekleştirilen atışlı testte; Atış Kontrol Merkezi, Veri Bağı, Füze Fırlatma Sistemi ve SİPER Ürün-2 Füzesi kullanılarak sistem yetenekleri test edildi.

#4
Foto - Çelik Kubbe'nin uzun menzilli sistemi SİPER'den tam isabet

Gerçekleşen Test Atışı kapsamında değerlendirmede bulunan Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün açıklamasında şunları kaydetti: “Çelik Kubbe’nin uzun menzil ve yüksek irtifadaki caydırıcı gücü SİPER Projesi ile, Bölge Hava Savunması kapsamında Stratejik Tesislerin düşman taarruzlarına karşı Uzun Menzilde ve Dağıtık Mimaride Hava Savunmasının sağlanmasına imkan vermesini hedefliyoruz.

#5
Foto - Çelik Kubbe'nin uzun menzilli sistemi SİPER'den tam isabet

SİPER Sistemi, savaş uçağı ve seyir füzesi gibi hava soluyan hedeflere ve havadan karaya mühimmatlara karşı angajman sağlayabilecek olup, ilerleyen aşamalarda balistik füzelere karşı angajman yeteneğinin kazanılmasına yönelik çalışmalar da gerçekleştirecektir. Atış Testi kapsamında toplanan verileri projenin geliştirme çalışmalarında kullanacağız. Proje kapsamında görev alan ASELSAN-ROKETSAN-TÜBİTAK SAGE firmalarımızı ve görevli personellerini yürekten tebrik ediyor, gerçekleşen atış testinin vatanımıza ve ülkemiz savunmasına hayırlar getirmesini temenni ediyorum. ”

#6
Foto - Çelik Kubbe'nin uzun menzilli sistemi SİPER'den tam isabet

SİPER Projesi kapsamında SİPER Ürün-1 Sisteminin kabul faaliyetlerinin tamamlanarak 2024 yılı sonunda envantere kazandırılması hedefleniyor.

#7
Foto - Çelik Kubbe'nin uzun menzilli sistemi SİPER'den tam isabet

SİPER Hava Savunma Sistemi Genel Özellikleri • Hava savunma planlama ve koordinasyon • Komuta kontrol kapsamında bilgilerin yönetimi ve dağıtımı• Birleştirilmiş hava resmi üretimi • Çoklu angajman ve ardışık ateşleme• Manuel/yarı otomatik/otomatik angajman • Dost Düşman Tanıma (IFF) • Füzeler ile çift yönlü iletişim • Telli/telsiz haberleşme• Dik/eğik atış • Uzun Menzil, Yüksek İrtifada geniş hava tehdit setine karşı önleme kabiliyeti • Zorlu şartlarda görev yapabilme • Üst komuta ile Taktik Veri Linkleri aracılığı ile bağlantı • Her biri 6 adet füze atabilen 8 adet FFS ile görev yapabilme

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