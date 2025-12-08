Bu kez itiraf  Yunanistan ve İsrail'den değil, o ülkeden geldi:  Yeni silahlarıyla Türkiye'yi vurmak zorlaşacak

Türkiye'nin asimetrik tehditlere karşı korunmaya kararlı olduğunu belirten ABD basını, "Türkiye halihazırda silahlı insansız hava araçları, araçlar ve füzeler ihraç ediyor ve Çelik Kubbe'nin ölçeği olgunlaştığında, onu diğer devletler için, özellikle NATO uyumlu ancak Batılı olmayan tedarikçi çözümleri arayanlar için ihraç edilebilir entegre bir Savunma Paketi haline getirebilir. Türkiye'nin üyesi olduğu NATO ile birlikte çalışabilirlik de önemli bir tasarım hedefidir. Türkiye, Çelik Kubbe'yi müttefik mimarisine entegre edebilir, ancak iç kullanım için tasarlanmış olması Ankara'ya doktrin, angajman kuralları (ROE), yükseltme döngüleri ve ihracat kararlarında daha fazla bağımsızlık sağlamaktadır. Bölgesel düzeyde, bu genişleme, komşularına ve rakiplerine Türkiye'nin hava savunma sistemini güçlendirme niyetinde olduğunun sinyalini veriyor. Bu durum, devlet veya vekil aktörlerin Türk topraklarını hedef alan hava veya füze saldırıları planlarını muhtemelen zorlaştıracaktır" ifadelerini kullandı.