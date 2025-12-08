İşte şimdi yandılar! Yolsuzluk yapan savunma şirketi tüm ihalelerden men edildi

Soruşturmanın merkezindeki isimlerden biri, uluslararası arama kararı bulunan İtalyan danışman Eliau E. Bu ismin, Elbit Systems’in NATO sözleşmelerine ulaşmasında kritik rol oynadığı öne sürülüyor. E., “suç örgütüne üyelik” ve “rüşvet” suçlamalarıyla karşı karşıya. Eliau E.’nin aynı zamanda Belçikalı baş şüpheli Guy M. ile yakın temas kurduğu belirtiliyor. Belçika Savcılığı’na göre M., yıllarca hem Belçika Savunma Bakanlığı’nda hem de NSPA’da görev yaptı ve yaklaşık 2 milyon euro rüşvet aldı. Kendisi “suç örgütü üyeliği”, “yolsuzluk” ve “kara para aklama” ile suçlanıyor. Soruşturma kapsamında mayıs ayında Rotterdam’da gözaltına alınan, Hollanda Savunması’nın eski mühimmat tedarik sorumlusu Hans de J. de dosyanın bir diğer önemli aktörü. De J.’nin 2023’te savunma şirketlerinden rüşvet aldığı iddia ediliyor.