2023-10-27 12:42:21 Celal Şengör’e çok büyük şok! Bunu hiç ama hiç beklemiyordu! Feleği şaştı feleği
Mor Dayanışma ve Kampüs Cadıları üyeleri, Cumhuriyetin 100. yılı konulu söyleşi için İzmir’e gelen Prof. Dr. Celal Şengör’ü protesto etti. Alanda yapılan açıklamada "Mesleki unvanlarınız, statünüz tacizi aklamanın bahanesi olamaz! Tacizci akademisyenleri korumanızı kabul etmeyeceğiz!" denildi. Sosyal medyadan bir kadın öğrencisini taciz ettiğini itiraf eden Prof. Dr. Celal Şengör söyleşi için geldiği İzmir'de protesto edildi.