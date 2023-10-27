Celal Şengör’e çok büyük şok! Bunu hiç ama hiç beklemiyordu! Feleği şaştı feleği

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) öğretim üyesi Prof. Dr. Celal Şengör'ün sosyal medyada paylaşılan ve bir kadın öğrencisini taciz ettiğini anlattığı video tepki çekmişti. Videoda Şengör, “Yanımda duruyor. O kadar kızdırdı ki Saniye'nin eteğini kaldırdım, kıçına bir tokat attım. Bu, dehşete düştü. Baktım böyle bakıyor bana. Bana bak dedim baban bunu yaptı mı dedim. Babam bile böyle bir şey yapmadı dedi. Hah dedim eksik kalmış şimdi tamamlandı” ifadelerini kullanmıştı.