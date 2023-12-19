Çayevinde asla siyaset konuşturmuyor! Takım elbiseli çaycı sosyal medya fenomeni oldu

Çektiği 1-2 video sonrası Elçi'nin adeta ünlü olduğunu kaydeden Mıcık, 1 milyondan fazla izlenme aldığını belirtti. Video atmadığı günlerde vatandaşların "Kral nerede" sorusuyla karşılaştığını aktaran Mıcık, "Muhammet Elçi ile yıllardır abi-kardeş muhabbetimiz var. Muhammet abinin çayevinde siyaset konuşmak yasaktır, bu sebeple Kral abim haberlere konu oldu, televizyonda kendisini izledik. Dikkatimi çekti bu süreç, Muhammet abiye karşı bir ilgi oluştu. Ben de bu arada 1-2 video çektim, sosyal medyada paylaştım, tıklanmalar başladı. 3 bin, 5 bin, 10 bin derken insanlarda Kral abiyi seyretmek için bir talep oluştu. Kral abinin 800 bin, 900 bin, 1 milyon izlenen videoları oldu. Neden oldu derseniz, doğallığından dolayı oldu. Kral abiyi Türkiye sevmeye başladı, Türkiye yetmedi dünyaya açıldı, samimi söylüyorum. Yurt içinden ve yurt dışından bu yaz kral abi ziyaretçi akınına uğradı, kısa zaman içinde fenomen oldu, talep gördü. Bu şekilde çaycılığına devam ediyor. Kral abi giyimiyle, kuşamıyla Türkiye'de tektir diyebilirim. Kravatlı, takım elbiseli, kunduralı bir şekilde müşterilerine hizmet ediyor" ifadelerini kullandı.