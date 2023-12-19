2023-12-19 16:20:02 Çayevinde asla siyaset konuşturmuyor! Takım elbiseli çaycı sosyal medya fenomeni oldu
Bayburt'ta yıllardır çayevi işletmeciliği yapan 'Kral' lakaplı, takım elbiseli, kravatlı çaycı Muhammet Elçi, çektiği videolarla sosyal medya fenomeni oldu, sosyal medyada tıklanma rekorları kırıyor. Alışılmışın dışında takım elbisesiyle, kravatıyla işletmesinde çay satışı yapan Elçi, müşterileri tarafından yoğun ilgi görüyor. 1 milyonun üzerinde izlenen videolarıyla adeta ünlenen Elçi, yazın ziyaretçi akınına uğradığını söyledi.