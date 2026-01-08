Çatışmalar şiddetlendi! Suriye'nin Halep şehrinden sıcak görüntüler
Suriye ordusu, eli kanlı terör örgütü PKK/YPG’ye göz açtırmıyor.
Suriye'nin en büyük şehirleri arasında yer alan Halep'ten sıcak görüntüler servis edildi.
Suriye ordusu, PKK/YPG'nin Halep'te işgalinde tuttuğu Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerindeki mevzilerine nokta operasyonlar düzenledi.
Çatışmalar sonucu, bölgede bulunan bir fırın ile bazı bina ve araçlar yanarak hasar gördü.
Sivil savunma ve itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.
