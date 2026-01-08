  • İSTANBUL
Dünya
5
Yeniakit Publisher
Çatışmalar şiddetlendi! Suriye'nin Halep şehrinden sıcak görüntüler
AA Giriş Tarihi:

Çatışmalar şiddetlendi! Suriye'nin Halep şehrinden sıcak görüntüler

Suriye ordusu, eli kanlı terör örgütü PKK/YPG’ye göz açtırmıyor.

1
#1
Suriye'nin en büyük şehirleri arasında yer alan Halep'ten sıcak görüntüler servis edildi.

Suriye'nin en büyük şehirleri arasında yer alan Halep'ten sıcak görüntüler servis edildi.

#2
Foto - Çatışmalar şiddetlendi! Suriye'nin Halep şehrinden sıcak görüntüler

Suriye ordusu, PKK/YPG'nin Halep'te işgalinde tuttuğu Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerindeki mevzilerine nokta operasyonlar düzenledi.

#3
Çatışmalar sonucu, bölgede bulunan bir fırın ile bazı bina ve araçlar yanarak hasar gördü.

Çatışmalar sonucu, bölgede bulunan bir fırın ile bazı bina ve araçlar yanarak hasar gördü.

#4
Sivil savunma ve itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Sivil savunma ve itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Yorumlar

ata

seyredin, siyonist akıl nasıl bebek, çocuk cesetlerini öne sürecek, sivil katliam var diye avazları çıkacak, abd.nin kuş uçmaz kervan geçmez yerlerinde bile siyonist ajansların her dakika haberlerini göreceğiz.... fitne, fesat, yalan, dolan, şantaj, haydutluk... siyonistin doktora konuları...
