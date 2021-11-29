2021-11-29 17:14:58 Çarpıcı bir şekilde bulundu! Bakın kaç yaşında
Peru'daki kazılarda, yeni bir keşif yapıldı.
Peru'daki kazılarda, yeni bir keşif yapıldı.
Orta sahilde yaklaşık 800 yaşında olduğu tahmin edilen bir mumya bulundu.
Mumyalanmış kalıntıların, 1400'lerde İnka İmparatorluğu'nun yükselişinden önce ülkenin kıyıları ve dağları arasında gelişen kültürden bir kişiye ait olduğu söylendi.
Henüz cinsiyeti bilinmeyen mumya, Güney Amerika ülkesinin başkenti Lima'nın doğusunda ortaya çıktı.
Kazıda çalışan arkeolog Pieter Van Dalen Luna, kalıntıların ülkenin yüksek And bölgesinde yaşayan bir kişiye ait olduğunu belirterek şunları söyledi:
"Mumyanın temel özelliği, tüm vücudun halatlarla bağlanması ve yerel cenaze düzeninin bir parçası olacak şekilde eller yüzünü kapatacak şekilde bağlanmasıdır."
Mumya, Lima'nın eteklerinde bulunan bir yeraltı yapısının içinde bulundu.
Mumya, Lima'nın eteklerinde bulunan bir yeraltı yapısının içinde bulundu.
Mezarın içinde ayrıca seramikler, bitkisel kalıntılar ve taş aletler de bulunuyordu.
Peru, İnka İmparatorluğu'ndan önce ve sonra gelişen kültürlerden yüzlerce arkeolojik alana ev sahipliği yapıyor.
İşte bulunan mumyadan görüntüler...
İşte bulunan mumyadan görüntüler...
İşte bulunan mumyadan görüntüler...
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