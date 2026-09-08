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Ekonomi
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Canlı yayında kulis bilgisi verildi! Emeklilere yeni müjdeler geliyor

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Canlı yayında kulis bilgisi verildi! Emeklilere yeni müjdeler geliyor

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, milyonlarca emeklinin beklediği düzenlemeler için dikkat çeken kulis bilgilerini paylaştı.

#1
Foto - Canlı yayında kulis bilgisi verildi! Emeklilere yeni müjdeler geliyor

Milyonlarca emeklinin gözü yeni dönemde yapılması beklenen düzenlemelere çevrilirken, dikkat çeken bir değerlendirme TGRT Haber ekranlarında geldi. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Taksim Meydanı programında ekonomi, emekliler, seçim süreci ve anayasa değişikliği ihtimaline ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

#2
Foto - Canlı yayında kulis bilgisi verildi! Emeklilere yeni müjdeler geliyor

Atik, özellikle emeklilere yönelik yeni adımların gündeme gelebileceğine dikkat çekti. 2027 yılıyla birlikte emeklilere farklı isimler altında desteklemeler yapılabileceğini belirten Atik, şu ifadeleri kullandı:

#3
Foto - Canlı yayında kulis bilgisi verildi! Emeklilere yeni müjdeler geliyor

"Emeklilerle ilgili yeni açılımlar yapılacak. 2027 ile beraber emeklilere farklı isimler altında desteklemeler gelecek. Yani burada da belki rahatlamalar söz konusu olacak."

#4
Foto - Canlı yayında kulis bilgisi verildi! Emeklilere yeni müjdeler geliyor

Atik, iktidarın önümüzdeki döneme ilişkin farklı senaryolar üzerinde çalıştığını ifade ederek, ekonomide yaşanan sıkıntıların da farkında olunduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan 'Yarısı Bizden' kampanyasının uzatılmasına da değinen Atik, çeşitli alanlarda yeni adımların hazırlığının yapıldığını belirtti.

#5
Foto - Canlı yayında kulis bilgisi verildi! Emeklilere yeni müjdeler geliyor

Programda 'Terörsüz Türkiye' sürecinin ilerlemesi halinde anayasa değişikliğinin yeniden gündeme gelebileceğini de değerlendiren Atik, bugün itibarıyla resmi bir anayasa değişikliği hazırlığı bulunmadığını söyledi. Atik, koşulların hızlı değişebildiğine dikkat çekerek, sürecin istenen noktaya gelmesi durumunda anayasa değişikliğinin de masaya gelebileceğini ifade etti.

#6
Foto - Canlı yayında kulis bilgisi verildi! Emeklilere yeni müjdeler geliyor

"Gündemde bir anayasa değişikliği var mı derseniz, yok. Ama koşullar öyle çabuk ve öyle hızlı değişiyor ki yarın 'Terörsüz Türkiye' süreci istenen noktaya gelirse gerçekten, bu konuşulur" diyen Atik, farklı alternatifler üzerinde çalışmalar yapıldığını savundu. Atik, iktidarın 2027 ve 2028 seçimlerine yönelik hazırlıklarını sürdürdüğünü belirterek, "Her ihtimal mümkün" değerlendirmesinde bulundu.

#7
Foto - Canlı yayında kulis bilgisi verildi! Emeklilere yeni müjdeler geliyor

Seçim takvimine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Atik, seçimin 2027 Kasım ayında yapılması ihtimalinin de konuşulabileceğini belirtti. Önlerinde uzun bir süre bulunduğunu söyleyen Atik, bu süreçte birçok gelişmenin yaşanabileceğine dikkat çekti. Atik, yaklaşan seçimlerde yolsuzluk soruşturmaları, güvenlik ve ekonomi başlıklarının önemli belirleyiciler olacağını ifade etti.

#8
Foto - Canlı yayında kulis bilgisi verildi! Emeklilere yeni müjdeler geliyor

Atik, "2028 ya da 2027 seçimlerine, Cumhurbaşkanı seçimlerine giderken yolsuzluk soruşturmaları çok önemli bir etken olacak. Güvenlik, devletin güvenliği yine en önemli konulardan biri olacak. Ekonomi de elbet önemli ama bunların hepsinde atılacak adımlar şu anda peyderpey hazırlanıyor" dedi. Atik ayrıca iktidarın gelişmeleri yakından takip ederek planlı bir süreç yürüttüğünü savundu.

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