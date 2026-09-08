Canlı yayında kulis bilgisi verildi! Emeklilere yeni müjdeler geliyor

Atik, "2028 ya da 2027 seçimlerine, Cumhurbaşkanı seçimlerine giderken yolsuzluk soruşturmaları çok önemli bir etken olacak. Güvenlik, devletin güvenliği yine en önemli konulardan biri olacak. Ekonomi de elbet önemli ama bunların hepsinde atılacak adımlar şu anda peyderpey hazırlanıyor" dedi. Atik ayrıca iktidarın gelişmeleri yakından takip ederek planlı bir süreç yürüttüğünü savundu.