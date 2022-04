Canlı altın fiyatları: Güncel altın fiyatı gram, çeyrek, cumhuriyet, yarım altın fiyatı 19 Nisan 2022

Altın fiyatları son dakika canlı ve güncel gelişmelerle yatırımcı tarafından an be an takip ediliyor. Rusya-Ukrayna savaşı ve Çin'de yeniden artmaya başlayan corona virüs vakaları nedeniyle dalgalı seyir izlemeye başlaması altın piyasasını da hareketlendirmeye yetti. Fed Başkanı Powell'ın yapacağı açıklamalar öncesi altın fiyatlarında bir kıpırdanma söz konusu olurken, Gram, çeyrek ne kadar? soruları da araştırılıyor. Peki 19 Nisan 2022 cumhuriyet, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel altın fiyatları.