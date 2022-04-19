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Ekonomi
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Canlı altın fiyatları: Güncel altın fiyatı gram, çeyrek, cumhuriyet, yarım altın fiyatı 19 Nisan 2022

2022-04-19 09:43:35
Canlı altın fiyatları: Güncel altın fiyatı gram, çeyrek, cumhuriyet, yarım altın fiyatı 19 Nisan 2022

Altın fiyatları son dakika canlı ve güncel gelişmelerle yatırımcı tarafından an be an takip ediliyor. Rusya-Ukrayna savaşı ve Çin'de yeniden artmaya başlayan corona virüs vakaları nedeniyle dalgalı seyir izlemeye başlaması altın piyasasını da hareketlendirmeye yetti. Fed Başkanı Powell'ın yapacağı açıklamalar öncesi altın fiyatlarında bir kıpırdanma söz konusu olurken, Gram, çeyrek ne kadar? soruları da araştırılıyor. Peki 19 Nisan 2022 cumhuriyet, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel altın fiyatları.

#1
Foto - Güncel altın fiyatları yeni haftaya yükselişle başladı. 927 TL seviyelerinde seyreden gram altın fiyatı bir ara yeniden 942 TL’yi görürdü. Rusya’nın Ukrayna topraklarını işgale devam etmesi hatta Rus askerlerinin hedefinde Donbas olması piyasaları yeniden hareketlendirdi. , Fed Başkanı Powell'ın Perşembe günü yaptığı açıklamaların etkisi bugün altın fiyatları üzerinde görülmeye başlandı. Fed’in mayıs ayında faizleri yeniden artıracağına yönelik beklentiler güncel altın fiyatlarının yukarı yönlü ya da aşağı yönlü hareket etmesine neden olmakta. Kısacası anlık altın fiyatları bir hayli kırılgan bir durumda. Peki Gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet altını ne kadar? İşte 19 Nisan canlı, güncel, anlık altın fiyatları.

Güncel altın fiyatları yeni haftaya yükselişle başladı. 927 TL seviyelerinde seyreden gram altın fiyatı bir ara yeniden 942 TL’yi görürdü. Rusya’nın Ukrayna topraklarını işgale devam etmesi hatta Rus askerlerinin hedefinde Donbas olması piyasaları yeniden hareketlendirdi. , Fed Başkanı Powell'ın Perşembe günü yaptığı açıklamaların etkisi bugün altın fiyatları üzerinde görülmeye başlandı. Fed’in mayıs ayında faizleri yeniden artıracağına yönelik beklentiler güncel altın fiyatlarının yukarı yönlü ya da aşağı yönlü hareket etmesine neden olmakta. Kısacası anlık altın fiyatları bir hayli kırılgan bir durumda. Peki Gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet altını ne kadar? İşte 19 Nisan canlı, güncel, anlık altın fiyatları.

#2
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.977,08, 1.977,38,

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.977,08, 1.977,38,

#3
Foto - GRAM ALTIN FİYATI 928,52, 931,15,

GRAM ALTIN FİYATI 928,52, 931,15,

#4
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 930,31, 930,46,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 930,31, 930,46,

#5
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.488,50, 1.521,30,

ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.488,50, 1.521,30,

#6
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 5.953,98, 6.066,57,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 5.953,98, 6.066,57,

#7
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 2.967,69, 3.042,59,

YARIM ALTIN FİYATI 2.967,69, 3.042,59,

#8
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 5.953,98, 6.066,57,

ZİYNET ALTINI FİYATI 5.953,98, 6.066,57,

#9
Foto - ATA ALTIN FİYATI 6.176,80, 6.330,69,

ATA ALTIN FİYATI 6.176,80, 6.330,69,

#10
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 509,97, 610,25,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 509,97, 610,25,

#11
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 842,95, 869,09,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 842,95, 869,09,

#12
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 14.996,00, 15.181,00,

GREMSE ALTIN FİYATI 14.996,00, 15.181,00,

#13
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 12,14, 12,15,

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 12,14, 12,15,

#14
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 25,86, 25,89,

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 25,86, 25,89,

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