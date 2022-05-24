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Ekonomi
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Canlı altın fiyatları: Çeyrek altın gram altın cumhuriyet altın fiyatları anlık 24 Mayıs 2022

2022-05-24 09:46:04
Canlı altın fiyatları: Çeyrek altın gram altın cumhuriyet altın fiyatları anlık 24 Mayıs 2022

Altın fiyatları bu haftaya yükselerek girdi. Fed’in faiz artırımı sonrası dalgalı bir seyir izleyen dolar kuru ve dolara bağlı olarak altın fiyatları da geri geçildi. Altın fiyatlarının geri çekilmesi sonrası yatırımını altına yapanlar zarara etmemek için Gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını ne kadar? Altın düşer mi? Anlık atın fiyatları ne kadar olur? sorularını sormaya devam etti. Altın fiyatlarının geri çekilmesi kısa sürdü ve Fed’in baskılarına rağmen ons altın rotasını yukarıya çevirdi. Yeni haftaya yükselişle başlayan gram, çeyrek, cumhuriyet altın ve bilezik fiyatları bugün nasıl bir seyir içinde olduğu da yine yatırımcı tarafından merek ediliyor. Peki anlık altın fiyatları bugün ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Canlı altın fiyatları son durum ne? 24 Mayıs 2022 güncel altın fiyatları bugün ne kadar? İşte anlık, güncel, canlı altın fiyatları.

#1
Foto - Küresel altın fiyatları dolar endeksinin 105 seviyesinde 103 bandına kadar düşmesinin ardından yükselişe geçti. Fed’in altın ons fiyatlarını baskılamasına rağmen ons altın 1.850 dolar seviyesine yükselirken, ons altının yükselmesinden çeyrek altın, gram altın da nasiplendi. Rusya-Ukrayna savaşının devam ediyor olması, dünya genelinde gıda tedariğindeki korkutan açıklamalar, Avrupa’yı şimdiden saran maymun çiçeği virüsü nedeniyle dolar kuru ve altın piyasaları bir hayli tedirgin içinde olup bitenleri takip ediyor. Altın fiyatları dolar kurunun etkisiyle birlikte son günlerde yukarı yönlü hareket etmeye başladı. Altın Fiyatları ne kadar? Canlı altın kuru bugün ne durumda? Bugün anlık altın fiyatı çeyrek, gram fiyatı düştü mü, çıktı mı? İşte 24 Mayıs 2022 gram, çeyrek, cumhuriyet, yarım altın fiyatları ne kadar oldu?

Küresel altın fiyatları dolar endeksinin 105 seviyesinde 103 bandına kadar düşmesinin ardından yükselişe geçti. Fed’in altın ons fiyatlarını baskılamasına rağmen ons altın 1.850 dolar seviyesine yükselirken, ons altının yükselmesinden çeyrek altın, gram altın da nasiplendi. Rusya-Ukrayna savaşının devam ediyor olması, dünya genelinde gıda tedariğindeki korkutan açıklamalar, Avrupa’yı şimdiden saran maymun çiçeği virüsü nedeniyle dolar kuru ve altın piyasaları bir hayli tedirgin içinde olup bitenleri takip ediyor. Altın fiyatları dolar kurunun etkisiyle birlikte son günlerde yukarı yönlü hareket etmeye başladı. Altın Fiyatları ne kadar? Canlı altın kuru bugün ne durumda? Bugün anlık altın fiyatı çeyrek, gram fiyatı düştü mü, çıktı mı? İşte 24 Mayıs 2022 gram, çeyrek, cumhuriyet, yarım altın fiyatları ne kadar oldu?

#2
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.854,27, 1.854,78,

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.854,27, 1.854,78,

#3
Foto - GRAM ALTIN FİYATI 953,41, 958,87,

GRAM ALTIN FİYATI 953,41, 958,87,

#4
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 951,62, 951,76,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 951,62, 951,76,

#5
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.522,58, 1.556,13,

ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.522,58, 1.556,13,

#6
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 6.090,34, 6.205,50,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 6.090,34, 6.205,50,

#7
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 3.035,65, 3.112,27,

YARIM ALTIN FİYATI 3.035,65, 3.112,27,

#8
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 6.090,34, 6.205,50,

ZİYNET ALTINI FİYATI 6.090,34, 6.205,50,

#9
Foto - ATA ALTIN FİYATI 6.248,42, 6.406,09,

ATA ALTIN FİYATI 6.248,42, 6.406,09,

#10
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 523,91, 628,27,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 523,91, 628,27,

#11
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 865,60, 895,43,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 865,60, 895,43,

#12
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 15.398,00, 15.632,00,

GREMSE ALTIN FİYATI 15.398,00, 15.632,00,

#13
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 11,15, 11,17,

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 11,15, 11,17,

#14
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 21,70, 21,71,

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 21,70, 21,71,

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