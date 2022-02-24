Canlı altın fiyatları bugün kaç TL? İşte 24 Şubat 2022 canlı altın fiyatlar: Gram altın, çeyrek altın fiyatı!

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekat sonrası altın fiyatları son dakika gelişmesi yaşıyor. Piyasalar güvenli liman arayışıyla altına yönelirken, Ons altın başta olmak üzere, anlık gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet ve yarım altın fiyatları bir hayli yükseldi. Peki canlı altın fiyatları ne kadar? Rusya-Ukrayna savaşı altın fiyatlarını yükseltir mi? Altın çıkacak mı? Canlı gram, çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar? İşte 24 Şubat 2022 Perşembe güncel altın fiyatları…