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Ekonomi
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Canlı altın fiyatları bugün kaç TL? İşte 24 Şubat 2022 canlı altın fiyatlar: Gram altın, çeyrek altın fiyatı!

2022-02-24 09:11:33
Canlı altın fiyatları bugün kaç TL? İşte 24 Şubat 2022 canlı altın fiyatlar: Gram altın, çeyrek altın fiyatı!

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekat sonrası altın fiyatları son dakika gelişmesi yaşıyor. Piyasalar güvenli liman arayışıyla altına yönelirken, Ons altın başta olmak üzere, anlık gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet ve yarım altın fiyatları bir hayli yükseldi. Peki canlı altın fiyatları ne kadar? Rusya-Ukrayna savaşı altın fiyatlarını yükseltir mi? Altın çıkacak mı? Canlı gram, çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar? İşte 24 Şubat 2022 Perşembe güncel altın fiyatları…

#1
Foto - Anlık altın fiyatları altına yatırım yapanlarca sorgulanıyor. Geldi glecek derken, dünyanın beklediği savaş için ilk silahlar sıkıldı.Rusya'nın Ukrayna operasyonu ve savaşın fitilini resmen ateşlemesi üzerine altın fiyatları büyük bir hızla yükselişe geçti. Rusya’nın Ukrayna topraklarını işgale başlaması piyasaları alt üst etti. Kur korumalı TL mevduat hesabının devreye girmesiyle birlikte düşen altın fiyatları Rusya’nın savaşı başlatması sonrası yeniden yükselişe geçti. Anlık altın fiyatları güvenli liman olarak bilinen altına yatırım yapanlarca merak ediliyor. Peki anlık altın fiyatları ne kadar? Canlı altın fiyatları bugün kaç TL? İşte 24 Şubat 2022 canlı altın fiyatlar: Gram altın, çeyrek altın fiyatı.

Anlık altın fiyatları altına yatırım yapanlarca sorgulanıyor. Geldi glecek derken, dünyanın beklediği savaş için ilk silahlar sıkıldı.Rusya'nın Ukrayna operasyonu ve savaşın fitilini resmen ateşlemesi üzerine altın fiyatları büyük bir hızla yükselişe geçti. Rusya’nın Ukrayna topraklarını işgale başlaması piyasaları alt üst etti. Kur korumalı TL mevduat hesabının devreye girmesiyle birlikte düşen altın fiyatları Rusya’nın savaşı başlatması sonrası yeniden yükselişe geçti. Anlık altın fiyatları güvenli liman olarak bilinen altına yatırım yapanlarca merak ediliyor. Peki anlık altın fiyatları ne kadar? Canlı altın fiyatları bugün kaç TL? İşte 24 Şubat 2022 canlı altın fiyatlar: Gram altın, çeyrek altın fiyatı.

#2
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.930,38 TL, 1.930,75 TL,

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.930,38 TL, 1.930,75 TL,

#3
Foto - GRAM ALTIN FİYATI 866,05 TL, 874,92 TL,

GRAM ALTIN FİYATI 866,05 TL, 874,92 TL,

#4
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 867,59 TL, 867,77 TL,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 867,59 TL, 867,77 TL,

#5
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.387,86 TL, 1.418,44 TL,

ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.387,86 TL, 1.418,44 TL,

#6
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 5.552,59 TL, 5.657,86 TL,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 5.552,59 TL, 5.657,86 TL,

#7
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 2.767,62 TL, 2.837,61 TL,

YARIM ALTIN FİYATI 2.767,62 TL, 2.837,61 TL,

#8
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 5.552,59 TL, 5.657,86 TL,

ZİYNET ALTINI FİYATI 5.552,59 TL, 5.657,86 TL,

#9
Foto - ATA ALTIN FİYATI 5.602,92 TL, 5.742,71 TL,

ATA ALTIN FİYATI 5.602,92 TL, 5.742,71 TL,

#10
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 474,76 TL, 573,44 TL,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 474,76 TL, 573,44 TL,

#11
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 785,74 TL, 815,30 TL,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 785,74 TL, 815,30 TL,

#12
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 13.980,00 TL, 14.261,00 TL,

GREMSE ALTIN FİYATI 13.980,00 TL, 14.261,00 TL,

#13
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 11,20 TL, 11,21 TL,

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 11,20 TL, 11,21 TL,

#14
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 25,00 TL, 25,02 TL,

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 25,00 TL, 25,02 TL,

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