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Ekonomi
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Canlı altın fiyatları: Anlık çeyrek altın, gram altın, cumhuriyet altını, yarım altın 14 Haziran 2022:

2022-06-14 09:19:14
Canlı altın fiyatları: Anlık çeyrek altın, gram altın, cumhuriyet altını, yarım altın 14 Haziran 2022:

Güncel altın fiyatları son dakika: Fed Haziran ayına ilişkin faiz kararı için 14-15 Haziran tarihleri arasında toplanacak. Fed’in faizleri artırarak enflasyonla mücadele etmeyi sürdüreceğini kararlı bir şekilde açıklaması piyasaları bir hayli germekte. ABD Mayıs ayı enflasyon rakamları bir hayli yüksek çıkmasından sonra beklentiler Fed’in daha da agresif bir tavır takınacağı. Fed’in tüm baskılarına rağmen altın ons fiyatı yukarı yönlü eğilim göstermekte. Dolar kuruna parelel olarak altın fiyatları da son haftalarda bir hayli yükseldi. Anlık altın fiyatları Fed toplantısı öncesi adeta diken üsünde. Peki güncel altın fiyatları: Çeyrek altın ne kadar? Anlık altın fiyatları: Gram altın ne kadar? Güncel altın fiyatı bugün ne kadar? Altın alış satış fiyatı kaç TL? Canlı altın fiyatları çeyrek altın, gram altın, cumhuriyet altını, yarım altın, ata altın, bilezik fiyatları son durum bilgileri… İşte 14 Haziran 2022 altın fiyatları.

#1
Foto - Altın fiyatıları hangi yönde hareket edeceği Fed faiz kararı şekillenecek. Fed haziran ayına ilişkin faiz toplantısını bugün başlatıyor. Fed’in haziran ayına ilişkin faiz kararı 15 Haziran Çarşamba günü saat 21:00’da açıklanması beklenirken, Fed kararı öncesi altını piyasası aynen döviz piyasasında olduğu gibi bir hayli hareketli. Altına yatırım yapanlar anlık altın fiyatları sorgulaması yapmaktan kendini alamıyor. Grama altın fiyatı başta olmak üzere çeyrek altın, cumhuriyet altını, yarım altın fiyatlar haftaya yükselişle başlayarak altının güvenli liman olduğunu bir kez daha kanıtlamış oldu. Gram altın fiyatı anlık olarak 1050 TL seviyelerini görünce altın yatırımcısı Gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet altını ne kadar? Altın düşer mi yükselir mi? sorularını sormaya başladı. İşte 14 Haziran 2022 anlık, canlı, güncel altın fiyatları.

Altın fiyatıları hangi yönde hareket edeceği Fed faiz kararı şekillenecek. Fed haziran ayına ilişkin faiz toplantısını bugün başlatıyor. Fed’in haziran ayına ilişkin faiz kararı 15 Haziran Çarşamba günü saat 21:00’da açıklanması beklenirken, Fed kararı öncesi altını piyasası aynen döviz piyasasında olduğu gibi bir hayli hareketli. Altına yatırım yapanlar anlık altın fiyatları sorgulaması yapmaktan kendini alamıyor. Grama altın fiyatı başta olmak üzere çeyrek altın, cumhuriyet altını, yarım altın fiyatlar haftaya yükselişle başlayarak altının güvenli liman olduğunu bir kez daha kanıtlamış oldu. Gram altın fiyatı anlık olarak 1050 TL seviyelerini görünce altın yatırımcısı Gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet altını ne kadar? Altın düşer mi yükselir mi? sorularını sormaya başladı. İşte 14 Haziran 2022 anlık, canlı, güncel altın fiyatları.

#2
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.827,83, 1.828,25,

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.827,83, 1.828,25,

#3
Foto - GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR? 1.013,47, 1.021,23,

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR? 1.013,47, 1.021,23,

#4
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 1.014,09, 1.014,32,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 1.014,09, 1.014,32,

#5
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.622,26, 1.658,14,

ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.622,26, 1.658,14,

#6
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 6.489,64, 6.612,77,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 6.489,64, 6.612,77,

#7
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 3.234,96, 3.316,81,

YARIM ALTIN FİYATI 3.234,96, 3.316,81,

#8
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 6.489,64, 6.612,77,

ZİYNET ALTINI FİYATI 6.489,64, 6.612,77,

#9
Foto - ATA ALTIN FİYATI 6.717,94, 6.887,13,

ATA ALTIN FİYATI 6.717,94, 6.887,13,

#10
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 557,46, 669,33,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 557,46, 669,33,

#11
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 920,13, 955,45,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 920,13, 955,45,

#12
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 16.365,00, 16.658,00,

GREMSE ALTIN FİYATI 16.365,00, 16.658,00,

#13
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 11,80, 11,81,

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 11,80, 11,81,

#14
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 21,17, 21,20,

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 21,17, 21,20,

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