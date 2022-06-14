Canlı altın fiyatları: Anlık çeyrek altın, gram altın, cumhuriyet altını, yarım altın 14 Haziran 2022:

Güncel altın fiyatları son dakika: Fed Haziran ayına ilişkin faiz kararı için 14-15 Haziran tarihleri arasında toplanacak. Fed’in faizleri artırarak enflasyonla mücadele etmeyi sürdüreceğini kararlı bir şekilde açıklaması piyasaları bir hayli germekte. ABD Mayıs ayı enflasyon rakamları bir hayli yüksek çıkmasından sonra beklentiler Fed’in daha da agresif bir tavır takınacağı. Fed’in tüm baskılarına rağmen altın ons fiyatı yukarı yönlü eğilim göstermekte. Dolar kuruna parelel olarak altın fiyatları da son haftalarda bir hayli yükseldi. Anlık altın fiyatları Fed toplantısı öncesi adeta diken üsünde. Peki güncel altın fiyatları: Çeyrek altın ne kadar? Anlık altın fiyatları: Gram altın ne kadar? Güncel altın fiyatı bugün ne kadar? Altın alış satış fiyatı kaç TL? Canlı altın fiyatları çeyrek altın, gram altın, cumhuriyet altını, yarım altın, ata altın, bilezik fiyatları son durum bilgileri… İşte 14 Haziran 2022 altın fiyatları.