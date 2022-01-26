Canlı altın fiyatları… Altın ne kadar 26 Ocak 2022 anlık altın fiyatı gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını, yarım altın fiyatı:

Altın ne kadar? Altın ve döviz piyasaları, FED faiz kararına odaklandı. FED’in yapacağı toplantı altın yatırımcısı tarafından merak içinde bekleniyor. Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell tarafından açıklanacak FED faiz kararı dünya piyasaları tarafından takip ediliyor. Kur korumalı TL mevduat hesabının devreye alınmasından sonra yükselişi duran altın fiyatları açıklanacak olan faiz kararı öncesinde hareketlilik sürüyor. Peki anlık altın fiyatı ne kadar? Çeyrek altın ne kadar kaç TL? Canlı altın fiyatları çeyrek altın, gram altın, yarım altın bugün ne kadar? Güncel altın fiyatları… Günel çeyrek altın fiyatı, güncel gram altın kaç lira oldu? 26 Ocak 2022 Çarşamba serbest piyasa güncel altın fiyatları.