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Ekonomi
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Canlı altın fiyatları… Altın ne kadar 26 Ocak 2022 anlık altın fiyatı gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını, yarım altın fiyatı:

2022-01-26 09:21:48
Canlı altın fiyatları… Altın ne kadar 26 Ocak 2022 anlık altın fiyatı gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını, yarım altın fiyatı:

Altın ne kadar? Altın ve döviz piyasaları, FED faiz kararına odaklandı. FED’in yapacağı toplantı altın yatırımcısı tarafından merak içinde bekleniyor. Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell tarafından açıklanacak FED faiz kararı dünya piyasaları tarafından takip ediliyor. Kur korumalı TL mevduat hesabının devreye alınmasından sonra yükselişi duran altın fiyatları açıklanacak olan faiz kararı öncesinde hareketlilik sürüyor. Peki anlık altın fiyatı ne kadar? Çeyrek altın ne kadar kaç TL? Canlı altın fiyatları çeyrek altın, gram altın, yarım altın bugün ne kadar? Güncel altın fiyatları… Günel çeyrek altın fiyatı, güncel gram altın kaç lira oldu? 26 Ocak 2022 Çarşamba serbest piyasa güncel altın fiyatları.

#1
Foto - Canlı altın fiyatı: ABD Merkez Bankası faiz kararı vatandaşların ve piyasanın gündeminde. Ons altın ve gram altın fiyatı yatırımcılar tarafından sorgulanıyor. Fed'in bu akşam açıklayacağı faiz kararı öncesinde altın fiyatlarında hareketlilik söz konusu. Fed'in faiz artırmı yapması durumunda altın görülmesi bekleniyor. ons Altın fiyatları Fed’in faiz kararını beklerken, Fed faiz kararından gram altın fiyatları, çeyrek altın fiyatları da etkilenecek. Peki anlık altın fiyatı bugün ne kadar? Çeyrek alt fiyatı bugün ne kadar? Canlı altın fiyatları son durum ne? Altın fiyatları, yatırımcıların Fed’in faiz artırımlarına odaklanmasıyla yatay bir seyir izliyor. Gram altın ise 800 TL sınırında bulunuyor. İşte 26 Ocak 2022 Çarşamba güncel altın fiyatları.

Canlı altın fiyatı: ABD Merkez Bankası faiz kararı vatandaşların ve piyasanın gündeminde. Ons altın ve gram altın fiyatı yatırımcılar tarafından sorgulanıyor. Fed'in bu akşam açıklayacağı faiz kararı öncesinde altın fiyatlarında hareketlilik söz konusu. Fed'in faiz artırmı yapması durumunda altın görülmesi bekleniyor. ons Altın fiyatları Fed’in faiz kararını beklerken, Fed faiz kararından gram altın fiyatları, çeyrek altın fiyatları da etkilenecek. Peki anlık altın fiyatı bugün ne kadar? Çeyrek alt fiyatı bugün ne kadar? Canlı altın fiyatları son durum ne? Altın fiyatları, yatırımcıların Fed’in faiz artırımlarına odaklanmasıyla yatay bir seyir izliyor. Gram altın ise 800 TL sınırında bulunuyor. İşte 26 Ocak 2022 Çarşamba güncel altın fiyatları.

#2
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.847,45 TL, 1.847,94 TL,

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.847,45 TL, 1.847,94 TL,

#3
Foto - GRAM ALTIN FİYATI 796,79 TL, 805,41 TL,

GRAM ALTIN FİYATI 796,79 TL, 805,41 TL,

#4
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 800,04 TL, 800,16 TL,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 800,04 TL, 800,16 TL,

#5
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.280,26 TL, 1.308,50 TL,

ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.280,26 TL, 1.308,50 TL,

#6
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 5.120,27 TL, 5.217,07 TL,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 5.120,27 TL, 5.217,07 TL,

#7
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 2.552,13 TL, 2.616,54 TL,

YARIM ALTIN FİYATI 2.552,13 TL, 2.616,54 TL,

#8
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 5.120,27 TL, 5.217,07 TL,

ZİYNET ALTINI FİYATI 5.120,27 TL, 5.217,07 TL,

#9
Foto - ATA ALTIN FİYATI 5.280,38 TL, 5.412,23 TL,

ATA ALTIN FİYATI 5.280,38 TL, 5.412,23 TL,

#10
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 436,20 TL, 528,52 TL,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 436,20 TL, 528,52 TL,

#11
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 724,00 TL, 749,55 TL,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 724,00 TL, 749,55 TL,

#12
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 12.908,00 TL, 13.178,00 TL,

GREMSE ALTIN FİYATI 12.908,00 TL, 13.178,00 TL,

#13
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 10,27 TL, 10,29 TL,

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 10,27 TL, 10,29 TL,

#14
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 23,74 TL, 23,75 TL,

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 23,74 TL, 23,75 TL,

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