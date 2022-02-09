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Ekonomi
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Canlı altın fiyatı bugün… Anlık altın fiyatları! Gram altın ne kadar? Çeyrek altın fiyatı anlık kaç TL? (9 Şubat 2022)

2022-02-09 09:36:28
Canlı altın fiyatı bugün… Anlık altın fiyatları! Gram altın ne kadar? Çeyrek altın fiyatı anlık kaç TL? (9 Şubat 2022)

Altın fiyatlar son dakika haberleri yatırımcı tarafından merak ediliyor. Kur korumalı TL mevduat hesabının devreye alınması ile birlikte altın fiyatları dolara bağlı olarak bir hayli düştü. Fed başta olmak üzere TCMB’nin faiz kararları ve açıklanan enflasyon rakamları sonrası aşağı yönlü hareket eden anlık altın fiyatları yeniden yukarı yönlü hareket etmeye başladı. Gram altın bugün ne kadar? sorusunun yanında canlı altın fiyatları güncel çeyrek altın fiyatı ne kadar, anlık cumhuriyet altın fiyatı, canlı yarım altın fiyatları da yine yatırımcı tarafından sorgulanır oldu. İşte 9 şubat 2022 altın fiyatları…

#1
Foto - Altının gramı 9 Şubat 2022 Çarşamba ne kadar? 9 Şubat Kapalıçarşı altın fiyatları… FED’in mart ayından itibaren faiz artırımına gideceğini açıklaması ve Şubat ayına ilişkin hem TC Merkez Bankası’nın hem de FED’in faiz kararını açıklayacak olması gözlerin bir kez daha altın fiyatlarına çevrilmesine neden oldu. Yatırımcısının merakla takip ettiği altın fiyatları bugün kaç liradan işlem görüyor? Vatandaşlar bugün sabah saatlerinden itibaren altın fiyatlarını araştırmaya başladı. İşte 9 Şubat 2022 Çarşamba güncel altın fiyatları.

Altının gramı 9 Şubat 2022 Çarşamba ne kadar? 9 Şubat Kapalıçarşı altın fiyatları… FED’in mart ayından itibaren faiz artırımına gideceğini açıklaması ve Şubat ayına ilişkin hem TC Merkez Bankası’nın hem de FED’in faiz kararını açıklayacak olması gözlerin bir kez daha altın fiyatlarına çevrilmesine neden oldu. Yatırımcısının merakla takip ettiği altın fiyatları bugün kaç liradan işlem görüyor? Vatandaşlar bugün sabah saatlerinden itibaren altın fiyatlarını araştırmaya başladı. İşte 9 Şubat 2022 Çarşamba güncel altın fiyatları.

#2
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.828,20 TL, 1.828,45 TL,

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.828,20 TL, 1.828,45 TL,

#3
Foto - GRAM ALTIN FİYATI 798,49 TL, 801,73 TL,

GRAM ALTIN FİYATI 798,49 TL, 801,73 TL,

#4
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 798,71 TL, 798,84 TL,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 798,71 TL, 798,84 TL,

#5
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.277,93 TL, 1.306,11 TL,

ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.277,93 TL, 1.306,11 TL,

#6
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 5.111,72 TL, 5.208,45 TL,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 5.111,72 TL, 5.208,45 TL,

#7
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 2.547,87 TL, 2.612,21 TL,

YARIM ALTIN FİYATI 2.547,87 TL, 2.612,21 TL,

#8
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 5.111,72 TL, 5.208,45 TL,

ZİYNET ALTINI FİYATI 5.111,72 TL, 5.208,45 TL,

#9
Foto - ATA ALTIN FİYATI 5.284,34 TL, 5.418,27 TL,

ATA ALTIN FİYATI 5.284,34 TL, 5.418,27 TL,

#10
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 437,15 TL, 526,12 TL,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 437,15 TL, 526,12 TL,

#11
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 724,63 TL, 746,14 TL,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 724,63 TL, 746,14 TL,

#12
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 12.936,00 TL, 13.118,00 TL,

GREMSE ALTIN FİYATI 12.936,00 TL, 13.118,00 TL,

#13
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 10,15 TL, 10,16 TL,

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 10,15 TL, 10,16 TL,

#14
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 23,29 TL, 23,31 TL,

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 23,29 TL, 23,31 TL,

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