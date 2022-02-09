Canlı altın fiyatı bugün… Anlık altın fiyatları! Gram altın ne kadar? Çeyrek altın fiyatı anlık kaç TL? (9 Şubat 2022)

Altın fiyatlar son dakika haberleri yatırımcı tarafından merak ediliyor. Kur korumalı TL mevduat hesabının devreye alınması ile birlikte altın fiyatları dolara bağlı olarak bir hayli düştü. Fed başta olmak üzere TCMB’nin faiz kararları ve açıklanan enflasyon rakamları sonrası aşağı yönlü hareket eden anlık altın fiyatları yeniden yukarı yönlü hareket etmeye başladı. Gram altın bugün ne kadar? sorusunun yanında canlı altın fiyatları güncel çeyrek altın fiyatı ne kadar, anlık cumhuriyet altın fiyatı, canlı yarım altın fiyatları da yine yatırımcı tarafından sorgulanır oldu. İşte 9 şubat 2022 altın fiyatları…