EYT'den emekli olanlar yandı!
EYT kapsamında emekli olanları ilgilendiren yeni bir iddia gündeme geldi. Sosyal Güvenlik Uzmanı Mehmet Akif Cenkci, SGK'nın 18 yaş öncesinde yapılan bazı sigorta girişlerini yeniden incelemeye alabileceğini öne sürdü.
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EYT kapsamında emekli olanları ilgilendiren yeni bir iddia gündeme geldi. Sosyal Güvenlik Uzmanı Mehmet Akif Cenkci, SGK'nın 18 yaş öncesinde yapılan bazı sigorta girişlerini yeniden incelemeye alabileceğini öne sürdü.
Erken yaşta emeklilik hayali kuran ve EYT imkanından yararlanarak emekli aylığı almaya başlayan yüz binlerce kişi için kritik bir uyarı geldi. SGK uzmanı Mehmet Akif Cenkci'nin açıklamalarına göre, özellikle çocukluk döneminde yapılan sigorta girişleri inceleme radarına takılabilir.
SGK DOSYALARI TEK TEK İNCELEMEYE BAŞLADI Cenkci, 18 yaşını doldurmadan önce anne veya babasına ait şahıs işletmelerinde sigortalı gösterilen kişilerin dosyalarının yeniden değerlendirilebileceğini belirtti.
Mevzuata göre, bir kişinin kendi ebeveyninin şahıs şirketinde Gerçek Hizmet Akdi (fiilen çalışma) olmadan sigortalı gösterilmesi yasal olarak geçersiz sayılabiliyor. SGK denetmenlerinin bu durumu "sahte sigortalılık" veya "hizmet çakışması" olarak değerlendirmesi durumunda, o döneme ait prim günleri silinebiliyor.
İnceleme sonucunda 18 yaş altındaki sigortalı çalışmaların iptal edilmesi halinde: Emeklilik için gerekli prim gün sayısı şartı bozulan kişilerin emeklilik hakları iptal edilecek.
Bugüne kadar ödenen emekli aylıkları SGK tarafından yasal faiziyle birlikte geri talep edilebilecek. Uzmanlar, geçmişte bu kapsamda sigorta girişi yapılmış olan EYT emeklilerinin dosyalarında fiili çalışma koşullarının ispatlanmasının hayati önem taşıdığını vurguluyor.
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