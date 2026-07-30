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EYT'den emekli olanlar yandı!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

EYT'den emekli olanlar yandı!

EYT kapsamında emekli olanları ilgilendiren yeni bir iddia gündeme geldi. Sosyal Güvenlik Uzmanı Mehmet Akif Cenkci, SGK'nın 18 yaş öncesinde yapılan bazı sigorta girişlerini yeniden incelemeye alabileceğini öne sürdü.

#1
Foto - EYT'den emekli olanlar yandı!

Erken yaşta emeklilik hayali kuran ve EYT imkanından yararlanarak emekli aylığı almaya başlayan yüz binlerce kişi için kritik bir uyarı geldi. SGK uzmanı Mehmet Akif Cenkci'nin açıklamalarına göre, özellikle çocukluk döneminde yapılan sigorta girişleri inceleme radarına takılabilir.

#2
Foto - EYT'den emekli olanlar yandı!

SGK DOSYALARI TEK TEK İNCELEMEYE BAŞLADI Cenkci, 18 yaşını doldurmadan önce anne veya babasına ait şahıs işletmelerinde sigortalı gösterilen kişilerin dosyalarının yeniden değerlendirilebileceğini belirtti.

#3
Foto - EYT'den emekli olanlar yandı!

Mevzuata göre, bir kişinin kendi ebeveyninin şahıs şirketinde Gerçek Hizmet Akdi (fiilen çalışma) olmadan sigortalı gösterilmesi yasal olarak geçersiz sayılabiliyor. SGK denetmenlerinin bu durumu "sahte sigortalılık" veya "hizmet çakışması" olarak değerlendirmesi durumunda, o döneme ait prim günleri silinebiliyor.

#4
Foto - EYT'den emekli olanlar yandı!

İnceleme sonucunda 18 yaş altındaki sigortalı çalışmaların iptal edilmesi halinde: Emeklilik için gerekli prim gün sayısı şartı bozulan kişilerin emeklilik hakları iptal edilecek.

#5
Foto - EYT'den emekli olanlar yandı!

Bugüne kadar ödenen emekli aylıkları SGK tarafından yasal faiziyle birlikte geri talep edilebilecek. Uzmanlar, geçmişte bu kapsamda sigorta girişi yapılmış olan EYT emeklilerinin dosyalarında fiili çalışma koşullarının ispatlanmasının hayati önem taşıdığını vurguluyor.

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