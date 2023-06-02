Canlarını böyle hiçe sayıyorlar

50 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde hem yıkım hem de enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Ağır hasarlı binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğü Kahramanmaraş'ta vatandaşlar yasak olmasına rağmen eşyalarını kurtarmaya çalışıyor. Merkez Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi’nde yer alan 23 bloklu Ebrar Sitesi’nde de büyük yıkım yaşanmıştı.20 bloğun yıkıldığı ve 3 bloğunun ayakta kaldığı sitede vatandaşların tüm uyarılara rağmen ağır hasarlı binalara girerek eşya taşıması dikkat çekti.