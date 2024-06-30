2024-06-30 09:28:17 Çankırı’da çıkan yangında 80 dönümlük mera kül oldu
Çankırı’nın Kızılırmak ilçesinde çıkan yangında 80 dönüm mera arazisi küle döndü.
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Çankırı’nın Kızılırmak ilçesinde çıkan yangında 80 dönüm mera arazisi küle döndü.
Yangın, Kızılırmak ilçesi Kavlaklı ve Sakarca köyleri arasındaki mera arazisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kısa sürede büyüyen yangın tüm araziye yayıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangında yaklaşık 80 dönüm mera arazisi zarar görürken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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