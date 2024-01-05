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Canan Karatay'ın HPV aşısı açıklamasına uzmanlardan sert tepki! 'Hiçbir etkisi yok'

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Canan Karatay'ın HPV aşısı açıklamasına uzmanlardan sert tepki! 'Hiçbir etkisi yok'

2024-01-05 14:30:17
Canan Karatay'ın HPV aşısı açıklamasına uzmanlardan sert tepki! 'Hiçbir etkisi yok'

Prof. Dr. Canan Karatay'ın geçtiğimiz günlerde HPV aşısı hakkında yaptığı açıklamalar sosyal medyada gündem oldu. Prof. Karatay, içinde bulunduğumuz Rahim Kanseri Farkındalık Ayı'nda HPV aşısını hedef aldı ve ‘kesinlikle yapılmaması gerektiğini’ öne sürdü. Karatay’ın bu sözleri tıp dünyasında tepkiye neden oldu. Uzman isimlerden Prof. Karatay'ın 'HPV aşısı olmayın' söylemine karşı tepkiler günden güne artıyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum, Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Murat Naki ve Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Cevahir Tekcan, konu hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

#1
Foto - Canan Karatay'ın HPV aşısı açıklamasına uzmanlardan sert tepki! 'Hiçbir etkisi yok'

Kalp Damar Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, HPV aşısını hedef alarak, "Bizim zamanımızda yoktu" dedi ve kesinlikle yapılmaması gerektiğini söyledi.

#2
Foto - Canan Karatay'ın HPV aşısı açıklamasına uzmanlardan sert tepki! 'Hiçbir etkisi yok'

Karatay "HPV yapılan genç kızlarda felç oluyor. Belden aşağı felç oluyor. Bağırsak sistemi tamamen alt üst oluyor, halsizlik çok oluyor. İshal çok oluyor, düzelmiyor. Bağırsak florası düzelmiyor. Bana Hollanda’dan bile HPV sıvısı basılmış, hastalanmış hastalar geliyor. Biz okurken öyle bir şey yoktu. Yani bütün bunlar ilaç firmalarının geliştirdiği, bir de batının Afrika’da üreme olmasın, üreyenler de hasta olsun veya erken yaşta vefat etsin diye ortaya koyduğu, büyük bir propaganda” ifadelerini kullandı.

#3
Foto - Canan Karatay'ın HPV aşısı açıklamasına uzmanlardan sert tepki! 'Hiçbir etkisi yok'

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDULAR Karatay'ın bu açıklamaları uzmanlar ve vatandaşlar tarafından büyük tepkiyle karşılandı. Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği, Canan Karatay hakkında suç duyurusunda bulundu. Derneğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Her yıl ortalama 1250 kadın HPV kaynaklı kanserlerden yaşamını yitiriyor. Kadın mücadelesinin en anlamlı kazanımlarından HPV aşısına dair açıklamalarıyla halk sağlığını tehdit eden Canan Karatay hakkında suç duyurusunda bulunduk" denildi.

#4
Foto - Canan Karatay'ın HPV aşısı açıklamasına uzmanlardan sert tepki! 'Hiçbir etkisi yok'

Kadın Hastalıkları ve Doğum, Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Murat Naki ve Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Cevahir Tekcan, Canan Karatay'ın yaptığı açıklamaları posta.com.tr okuyucuları için değerlendirdi

#5
Foto - Canan Karatay'ın HPV aşısı açıklamasına uzmanlardan sert tepki! 'Hiçbir etkisi yok'

HPV AŞISININ HİÇBİR YAN ETKİSİ YOK! Prof. Dr. Murat Naki, HPV aşısının felç yapmak da dahil bu şekilde ciddi bir yan etkisi olmadığının milyarlarca doz aşı tecrübesinden anlaşıldığını açıkladı. Literatürde en sık görülen yan etkiler olarak, aşı yapıldığı anda hafif baş dönmesi, bunun dışında aşı yerinde kızarıklık olarak gösteriliyor. Aşıya bağlı ölüm dahil ciddi bir yan etki literatürde şimdiye kadar bildirilmemiş ve dolayısıyla milyarlarca doz ve 25 yılı aşkın bir süredir yapılan bir aşı olması nedeniyle bu tür bir yan etki söz konusu bulunmuyor.

#6
Foto - Canan Karatay'ın HPV aşısı açıklamasına uzmanlardan sert tepki! 'Hiçbir etkisi yok'

2006 YILINDAN BERİ DÜNYA GENELİNDE KIZ VE ERKEK ÇOCUKLAR AŞILANIYOR Op. Dr. Cevahir Tekcan de, insan papilloma virüsünün günümüzde cinsel temasıyla bulaşan en yaygın hastalık olduğunu söylerken, yüksek risk ve HPV virüsü taşıyıcılığının ise dünya çapında her 100 kadından yaklaşık 23’ünde gözlendiğinin altını çiziyor. HPV ve enfeksiyonu, rahim ağzı, anogenital ve orofaringeal kanser gelişiminde önemli bir virüs hastalığı olarak biliniyor. Bu nedenle 2006 yılından beri dünya genelinde kız ve erkek çocukları aşılanıyor.

#7
Foto - Canan Karatay'ın HPV aşısı açıklamasına uzmanlardan sert tepki! 'Hiçbir etkisi yok'

HASTALIK GELİŞENLERDE HERHANGİ BİR AŞILAMA ÖYKÜSÜ BULUNMUYOR Op. Dr. Cevahir Tekcan, tüm aşılarda olduğu gibi HPV aşısından sonra da beyin ve omuriliğin mikropsuz iltihabı gelişebileceğini, bunun toplumda görülme sıklığının ise 100 bin bireyde 0,6 ile 0,8 olduğunu ve bu hastaların yüzde 5-19’unda hastalık öncesinde herhangi bir aşıyla aşılanma öyküsü bulunduğunu belirtiyor. Bunun nedeni aşının içerdiği virüs kapsülüne karşı oluşan bir immünolojik reaksiyon yani vücudun kendi hücresini mikrop olarak algılaması oluyor.

#8
Foto - Canan Karatay'ın HPV aşısı açıklamasına uzmanlardan sert tepki! 'Hiçbir etkisi yok'

Bu hastalığın tedavi sonuçlarında ise hastaların çoğu iyileşiyor. Ayrıca yapılan pek çok çalışmada beyin-omurilik sıvısının iltihabı, HPV aşısıyla ilişkilendirilememiş ve yapılan yayınların çoğu ise vaka bildirme şeklinde. Felçlere neden olabilen ve aşılarla ilişkilendirilen diğer bir hastalık ise Guillain-Barre sendromu olarak biliniyor. Tüm viral aşılarda olduğu gibi Guillain-Barre sendromu görülme riski HPV aşısında da 100 bin aşıda 1 ya da 2 olarak biliniyor. Bu hastalıklarda da iyileşme oldukça yüksek oluyor.

#9
Foto - Canan Karatay'ın HPV aşısı açıklamasına uzmanlardan sert tepki! 'Hiçbir etkisi yok'

Burada aşı yapılırken oluşacak kanser insidansı ile aşının ciddi yan etkileri karşılaştırıldığında, aşılanmanın toplum sağlığının korunmasında daha önemli olduğu gözleniyor. Çok nadir yan etkiler de olsa bu yan etkiler hakkında da hastaların bilgilendirilmesi gerekiyor.

#10
Foto - Canan Karatay'ın HPV aşısı açıklamasına uzmanlardan sert tepki! 'Hiçbir etkisi yok'

AŞI CANLI VİRÜS BULUNDURMADIĞINDAN BAĞIRSAK SİSTEMİNİ ETKİLEMEZ! Prof. Dr. Murat Naki de, aşının içeriğinde canlı virüs bulundurmadığından bağırsak sistemini dahil diğer hiçbir sistemde virüse bağlı bir yan etki oluşturamadığını, aslında aşının içeriğinin “virüs light particle” denilen, virüs benzeri partiküllerden oluşmuş virüs DNA’sını taklit eden bir yapıya sahip olduğuna dikkat çekiyor. Dolayısıyla virüse benzer bir yapısı olmasına rağmen, içinde canlı virüs olmaması ve antikor oluşturma kapasitesi virüse göre daha yüksek olması nedeniyle ciddi bir antikor oluşturma gücü bulunuyor.

#11
Foto - Canan Karatay'ın HPV aşısı açıklamasına uzmanlardan sert tepki! 'Hiçbir etkisi yok'

Prof. Dr. Murat Naki, HPV’nin diğer enfeksiyonlar gibi belirti göstermediğine dikkat çekiyor ve aşının antikor oluşturmada çok önemli olduğunu vurguluyor:

#12
Foto - Canan Karatay'ın HPV aşısı açıklamasına uzmanlardan sert tepki! 'Hiçbir etkisi yok'

“HPV virüsü sistemik dolaşıma geçmeyen, dolayısıyla koronavirüs ya da influenza gibi herhangi bir belirti vermeyen, sadece lokal alanlarda, başta rahim ağzı olmak üzere bulunabilen bir virüstür. Dolayısıyla bağırsak sistemine aşı yoluyla herhangi bir virüsün zarar vermesi söz konusu olamaz. Zaten aşı, virüs benzeri partiküllerden oluşmuş, DNA’sı HPV virüsüne benzer bir DNA içerir. Dolayısıyla normal HPV’nin oluşturamadığı antikor cevabını aşı çok güzel bir şekilde oluşturmaktadır. Yani normal HPV enfeksiyonu kana karışmadığı için bağışıklığı iyi uyaramaz ancak aşı ciddi antikor oluşturduğu için korunma doğal enfeksiyonlardan çok daha yüksektir.”

#13
Foto - Canan Karatay'ın HPV aşısı açıklamasına uzmanlardan sert tepki! 'Hiçbir etkisi yok'

Op. Dr. Cevahir Tekcan ise HPV aşısının bağırsak mikrobiyomunun üzerinde herhangi bir etkisi olmadığını belirterek, bağışıklık sisteminin zaman zaman bu gibi tepkiler verebildiğine dikkat çekiyor: “Her aşılanmadan sonra vücudun aşıya karşı gelişen bağışıklık cevabı vardır. Bu bağışıklık cevabı nedeniyle vücut kendini hastaymış, yani hafif bir grip geçiriyormuş gibi hissedebilir. Aynı şey HPV aşısı için de söz konusudur. Bu gelişen bağışıklık cevabı sonucunda aşı yapılan bireylerde hafif ateş, halsizlik, yorgunluk gibi belirtiler gözlenebilir. Genellikle bunlar aşıdan hemen sonra başlarlar ve 1-2 gün içerisinde geçerler ve bu bulgular basit ağrı kesici olan parasetamole iyi yanıt vermektedir.” Op. Dr. Cevahir Tekcan ayrıca aşılanmadan sonra nadir de olsa ishal tablosu gözlenebildiğini, bunun nedeninin ise yine gelişen immünolojik, yani bağışıklık cevabına bağlı olduğunu söylüyor. Bu durum genellikle aşıdan 6 saat sonra oluşuyor ve bir hafta içerisinde kendiliğinden düzeliyor. Ağır derecede tedavi gerektiren, ağır dereceli bir ishal tablosu bulunmuyor. Aşının bağırsak mikrobiyotasını bozduğuna dair herhangi bir araştırma da bulunmuyor.

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