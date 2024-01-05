Canan Karatay'ın HPV aşısı açıklamasına uzmanlardan sert tepki! 'Hiçbir etkisi yok'

Op. Dr. Cevahir Tekcan ise HPV aşısının bağırsak mikrobiyomunun üzerinde herhangi bir etkisi olmadığını belirterek, bağışıklık sisteminin zaman zaman bu gibi tepkiler verebildiğine dikkat çekiyor: “Her aşılanmadan sonra vücudun aşıya karşı gelişen bağışıklık cevabı vardır. Bu bağışıklık cevabı nedeniyle vücut kendini hastaymış, yani hafif bir grip geçiriyormuş gibi hissedebilir. Aynı şey HPV aşısı için de söz konusudur. Bu gelişen bağışıklık cevabı sonucunda aşı yapılan bireylerde hafif ateş, halsizlik, yorgunluk gibi belirtiler gözlenebilir. Genellikle bunlar aşıdan hemen sonra başlarlar ve 1-2 gün içerisinde geçerler ve bu bulgular basit ağrı kesici olan parasetamole iyi yanıt vermektedir.” Op. Dr. Cevahir Tekcan ayrıca aşılanmadan sonra nadir de olsa ishal tablosu gözlenebildiğini, bunun nedeninin ise yine gelişen immünolojik, yani bağışıklık cevabına bağlı olduğunu söylüyor. Bu durum genellikle aşıdan 6 saat sonra oluşuyor ve bir hafta içerisinde kendiliğinden düzeliyor. Ağır derecede tedavi gerektiren, ağır dereceli bir ishal tablosu bulunmuyor. Aşının bağırsak mikrobiyotasını bozduğuna dair herhangi bir araştırma da bulunmuyor.