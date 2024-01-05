2024-01-05 14:30:17 Canan Karatay'ın HPV aşısı açıklamasına uzmanlardan sert tepki! 'Hiçbir etkisi yok'
Prof. Dr. Canan Karatay'ın geçtiğimiz günlerde HPV aşısı hakkında yaptığı açıklamalar sosyal medyada gündem oldu. Prof. Karatay, içinde bulunduğumuz Rahim Kanseri Farkındalık Ayı'nda HPV aşısını hedef aldı ve ‘kesinlikle yapılmaması gerektiğini’ öne sürdü. Karatay’ın bu sözleri tıp dünyasında tepkiye neden oldu. Uzman isimlerden Prof. Karatay'ın 'HPV aşısı olmayın' söylemine karşı tepkiler günden güne artıyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum, Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Murat Naki ve Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Cevahir Tekcan, konu hakkında önemli açıklamalarda bulundu.