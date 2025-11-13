  • İSTANBUL
Canan Karatay'dan Uyarı: Sık İdrara çıkma nedenleri neler? Kristal kaya tuzlu peynir, zeytin yemezseniz uyarısı

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Canan Karatay’dan Uyarı: Sık İdrara çıkma nedenleri neler? Kristal kaya tuzlu peynir, zeytin yemezseniz uyarısı

Sık idrara çıkma şikayeti yaşayanların sayısı artarken, Prof. Dr. Canan Karatay'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. "Sağlıklı, yağlı, kristal kaya tuzlu peynir, zeytin yemezseniz, suya koyup onları tuzunu çıkartıyorum derseniz kısır kalırsınız diyen Karatay, sorunun yalnızca fazla su tüketiminden kaynaklanmadığını, vücuttaki mineral eksikliğinin idrara çıkma sıklığını belirgin şekilde artırdığını söyledi.

Prof. Dr. Canan Karatay, sık idrara çıkma şikayetleriyle ilgili yaptığı açıklamalarla yeniden gündeme geldi. Karatay, sorunun temelinde çoğu zaman yetersiz mineral alımının yattığını belirterek, kan sodyum seviyesinin düşmesinin hem halsizliğe hem de sürekli idrara çıkmaya yol açtığını ifade etti. tuz böbreklerin çalışma kapasitesini de bozar diyor.

Sık İdrara Çıkma Nedenleri Gündemde: Karatay önemli uyarılar yaptı Sık idrara çıkma şikayeti yaşayanların sayısı artarken, Prof. Dr. Canan Karatay konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Karatay, 24 saatte kaç bardak su içilmesi gerektiğine dair net bir rakam olmadığını, esas ölçütün idrar renginin açık olması olduğunu belirtti. Özellikle akşam 19.00–20.00'den sonra içilen suyun, özellikle prostat problemi olan erkeklerde gece uykusunu böldüğünü söyleyen Karatay"Gece sık tuvalete kalkanların büyük kısmında mineral eksikliği var" dedi. "SODYUM EKSİKSE VÜCUT DENGESİ BOZULUYOR" Karatay, sık idrara çıkmanın en önemli nedenleri arasında sodyum eksikliğinin yer aldığını vurguladı. Kan sodyum değerinin birçok hastada 130–135'e kadar düştüğünü belirterek bunun baş ağrısına, dengesizliğe, halsizliğe ve sürekli idrara çıkmaya yol açtığını ifade etti. Sodyum seviyesinin düşmesiyle vücudun suyu tutamadığını belirten Karatay, "Hücreler tuz olmadan çalışmaz. Kan tuzu düşerse böbrekler hormon salgılayarak tansiyonu yükseltir" açıklamasında bulundu.

KARATAY: "KRİSTAL KAYA TUZU TÜKETİN, TUZSUZLUK TANSİYONU FIRLATIR" Prof. Dr. Karatay, tuzun zararlı olduğu yönündeki yaygın inanışa karşı çıkarak şu ifadeleri kullandı:

"Bilhassa tansiyon hastalarında kan tuzu düştüğü için tansiyon yükselir. Bu nedenle kristal kaya tuzu önerdiğimde kıyamet kopuyor. Oysa doğru tuz tüketimi tansiyonu dengeler, sık idrara çıkmayı azaltır." Karatay, uzun süreli idrar söktürücü ilaç kullanımının da vücuttan suyla birlikte tuz atılmasına neden olduğunu, bunun da halsizlik ve mineral dengesizliği yarattığını belirtti.

Karatay'a göre sorun yalnızca tuz eksikliğinden ibaret değil. Vücutta magnezyum, potasyum, kalsiyum ve diğer mikro minerallerin düşmesi de sık idrara çıkmayı tetikliyor. Bu minerallerin çoğu hücre içinde bulunduğu için kandaki seviyeleri normal görünse bile, hücre içi eksiklik halsizlik, su kaybı, kramp, baş dönmesi ve sürekli tuvalete çıkma gibi belirtilere yol açıyor.

MİNERAL EKSİKLİĞİ SIK İDRARA ÇIKMAYI ARTIRIYOR! "KAYA TUZU, MADEN SUYU VE İNGİLİZ KARBONATLI SU TÜKETİN" Karatay, tedavi amaçlı doğal içecek önerilerini şu şekilde sıraladı:

Kristal kaya tuzlu su İngiliz karbonatlı su (küçük miktarda eklenerek) Doğal maden suları (aromalı ve şekerli olmayan) Bu içeceklerin hem daha sağlıklı hem de vücuttaki mineral dengesinin korunmasına yardımcı olduğunu söyledi. Sık idrara çıkmanın bazı durumlarda böbrek yetersizliğinin başlangıç aşaması olabileceğini vurgulayan Karatay, "Kalp yetmezliği gibi durumlarda acil olarak idrar söktürücü kullanılabilir ancak hayat boyu kullanmak doğru değildir" ifadelerini kullandı.

Sabah kahvaltıların vazgeçilmez yiyeceklerinden zeytin, meğer tehlike saçıyormuş! "ZEYTİNİN TUZU ÇIKARMAYIN!" Sabahları sık sık tükettiğimiz zeytinle ilgili önemli açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Canan Karatay, "Sağlıklı, yağlı, kristal kaya tuzlu peynir, zeytin yemezseniz, suya koyup onları tuzunu çıkartıyorum derseniz kısır kalırsınız. Bir de üstüne çamaşır suları, bulaşık suları, yüzey temizleyiciler... Yok böyle bir şey, hepsinin içinde zehir var. Evler temiz olmayacak, kirli yaşayacağız temiz yiyeceğiz" dedi.

