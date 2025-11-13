Haber Merkezi Giriş Tarihi: Canan Karatay’dan Uyarı: Sık İdrara çıkma nedenleri neler? Kristal kaya tuzlu peynir, zeytin yemezseniz uyarısı
Sık idrara çıkma şikayeti yaşayanların sayısı artarken, Prof. Dr. Canan Karatay'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. "Sağlıklı, yağlı, kristal kaya tuzlu peynir, zeytin yemezseniz, suya koyup onları tuzunu çıkartıyorum derseniz kısır kalırsınız diyen Karatay, sorunun yalnızca fazla su tüketiminden kaynaklanmadığını, vücuttaki mineral eksikliğinin idrara çıkma sıklığını belirgin şekilde artırdığını söyledi.