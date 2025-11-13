Canan Karatay’dan Uyarı: Sık İdrara çıkma nedenleri neler? Kristal kaya tuzlu peynir, zeytin yemezseniz uyarısı

Sık İdrara Çıkma Nedenleri Gündemde: Karatay önemli uyarılar yaptı Sık idrara çıkma şikayeti yaşayanların sayısı artarken, Prof. Dr. Canan Karatay konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Karatay, 24 saatte kaç bardak su içilmesi gerektiğine dair net bir rakam olmadığını, esas ölçütün idrar renginin açık olması olduğunu belirtti. Özellikle akşam 19.00–20.00'den sonra içilen suyun, özellikle prostat problemi olan erkeklerde gece uykusunu böldüğünü söyleyen Karatay"Gece sık tuvalete kalkanların büyük kısmında mineral eksikliği var" dedi. "SODYUM EKSİKSE VÜCUT DENGESİ BOZULUYOR" Karatay, sık idrara çıkmanın en önemli nedenleri arasında sodyum eksikliğinin yer aldığını vurguladı. Kan sodyum değerinin birçok hastada 130–135'e kadar düştüğünü belirterek bunun baş ağrısına, dengesizliğe, halsizliğe ve sürekli idrara çıkmaya yol açtığını ifade etti. Sodyum seviyesinin düşmesiyle vücudun suyu tutamadığını belirten Karatay, "Hücreler tuz olmadan çalışmaz. Kan tuzu düşerse böbrekler hormon salgılayarak tansiyonu yükseltir" açıklamasında bulundu.