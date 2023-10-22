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Canan Karatay'dan Türkiye'yi sallayacak yatırım tavsiyesi! Tahmin bile edemeyeceksiniz! Duyan, arkasına bakmadan almaya koşuyor

2023-10-22 13:53:31
Canan Karatay'dan Türkiye'yi sallayacak yatırım tavsiyesi! Tahmin bile edemeyeceksiniz! Duyan, arkasına bakmadan almaya koşuyor

Sağlık alanın yaptığı konuşmalar ve verdiği tavsiyelerle gündemden düşmeyen Prof. Dr. Canan Karatay ezber bozan reçeteleriyle gündemden düşmek bilmiyor. Genelde sağlık alanın takipçilerine tavsiyeler veren Canan Karatay'dan bu sefer ekonomiyle ilgili kritik bir tavsiye geldi. Sağlık uzmanından Türkiye'yi sallayacak yatırım tavsiyesi! Duyan almaya koşuyor. Bunu alan ayakta kalır! İşte Canan Karatay'ın yatırım olarak tavsiye ettiği o şey... Sağlık alanında yaptığı sert çıkışlarla hafızalara kazınan Prof. Dr. Canan Karatay'dan bu sefer ezber bozan reçete geldi. Genel olarak sağlık alanıyla ilgili açıklamalarda bulunan Canan Karatay, bu sefer takipçilerine yatırım tavsiyesinde bulundu. Canan Karatay'dan Türkiye'yi sallayacak yatırım tavsiyesi! Kimse bunu beklemiyordu, duyan almaya koşuyor. Bunu alan ayakta kalacak! 2024 yılında öyle bir değerlenecek ki olan yaşadı. İşte detaylar haberimizde...

#1
Foto - Canan Karatay'dan Türkiye'yi sallayacak yatırım tavsiyesi! Tahmin bile edemeyeceksiniz! Duyan, arkasına bakmadan almaya koşuyor

Dünyanın giderek gıda alanında zorluklar çekeceğini ve 2025'te büyük bir kıtlık sorununun yaşanacağını belirten Prof. Dr. Canan Karatay, ülkelerin nasıl ayakta kalacağını açıkladı. Uzman isimden beklenmeyen yatırım tavsiyesi. Katıldığı televizyon programında konulan Karatay, zeytin ağacı ve zeytinin önümüzdeki senelerde altın gibi parlayacağını söyledi. Artan dünya nüfusu ile birlikte büyük bir kıtlığın meydana geleceğini ifade eden Karatay, 2025 yılının dönüm noktası olacağını söyledi. Ülkelerin hemen zeytin üretimine yönelmesi gerektiğini belirten Canan hoca, şunları söyledi:

#2
Foto - Canan Karatay'dan Türkiye'yi sallayacak yatırım tavsiyesi! Tahmin bile edemeyeceksiniz! Duyan, arkasına bakmadan almaya koşuyor

"Zeytin ağaçları ayakta kalacak. Çünkü zeytin ağaçları çok meşakkatli ve çok güçlü ağaçlar her türlü susuzluğa soğuğa ve sıkıntıya direnen ağaçlardır. Zeytin ağacı olan devletler ayakta kalacaklar. Lütfen zeytin ağaçlarının yok olmasına müsaade etmesinler."

#3
Foto - Canan Karatay'dan Türkiye'yi sallayacak yatırım tavsiyesi! Tahmin bile edemeyeceksiniz! Duyan, arkasına bakmadan almaya koşuyor

Diğer yandan Prof. Dr İlber Ortaylı da geçtiğimiz haftalarda Zeytin ağacı hakkında dikkat çeken bir uyarıda bulunmuştu. Ortaylı, zeytinliklere sahip çıkılması gerektiğini ifade ederken "Aldığınız zeytinlikler hem sizi hem çocuklarınızı hem de vatanı kurtarır." demişti. Geçen sene tezgahlarda ortalama 25 TL’ye satılan zeytinin bu sene oldukça yükselmesi dikkat çekti. Verimde düşüş yaşadıklarını belirten zeytin üreticileri, yaşadıkları bu sorunun fiyatlara yansıdığını ifade ettiler. Şuan için zeytin 80-100 TL arasında satılmakta.

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