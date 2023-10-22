Canan Karatay'dan Türkiye'yi sallayacak yatırım tavsiyesi! Tahmin bile edemeyeceksiniz! Duyan, arkasına bakmadan almaya koşuyor

Sağlık alanın yaptığı konuşmalar ve verdiği tavsiyelerle gündemden düşmeyen Prof. Dr. Canan Karatay ezber bozan reçeteleriyle gündemden düşmek bilmiyor. Genelde sağlık alanın takipçilerine tavsiyeler veren Canan Karatay'dan bu sefer ekonomiyle ilgili kritik bir tavsiye geldi. Sağlık uzmanından Türkiye'yi sallayacak yatırım tavsiyesi! Duyan almaya koşuyor. Bunu alan ayakta kalır! İşte Canan Karatay'ın yatırım olarak tavsiye ettiği o şey... Sağlık alanında yaptığı sert çıkışlarla hafızalara kazınan Prof. Dr. Canan Karatay'dan bu sefer ezber bozan reçete geldi. Genel olarak sağlık alanıyla ilgili açıklamalarda bulunan Canan Karatay, bu sefer takipçilerine yatırım tavsiyesinde bulundu. Canan Karatay'dan Türkiye'yi sallayacak yatırım tavsiyesi! Kimse bunu beklemiyordu, duyan almaya koşuyor. Bunu alan ayakta kalacak! 2024 yılında öyle bir değerlenecek ki olan yaşadı. İşte detaylar haberimizde...