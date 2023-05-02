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Canan Karatay tığ gibi olmanın formülünü paylaştı! Zayıflamak için günde 1 bardak yeterli oluyor

2023-05-02 09:30:16
Canan Karatay tığ gibi olmanın formülünü paylaştı! Zayıflamak için günde 1 bardak yeterli oluyor

Canan Karatay zayıflamak isteyenler için formülün sırrını paylaştı. Bahsettiği çayın vücuttaki ödemin atılmasına fayda sağladığını belirten ünlü doktor, zayıflamak isteyenlere umut oldu. İşte Canan Karatay'dan tığ gibi yapan o formül… Beslenme konusunda ön plana çıkan Canan Karatay, zayıflamak isteyenler için de çay önerisinde bulundu. Dallardan yapılan çay sayesinde vücutta ödem kalmıyor. Canan Karatay bu çayın hem zayıflamaya yardımcı olduğunu hem de vücut direncinin artmasında faydalı olduğu belirtti.

#1
Foto - Canan Karatay tığ gibi olmanın formülünü paylaştı! Zayıflamak için günde 1 bardak yeterli oluyor

CANAN KARATAY'DAN ZAYIFLAMANIN SIRRI Canan Karatay, zayıflamak isteyenler için kiraz dallarından yapılan çayı önerdi. Kiraz dallarından yapılan çay, gün içerisinde tüketilen besinlerin yağ hücresine dönüşmeden önce enerji hücresine dönüşmesini sağlıyor. Ayrıca Canan Karatay tarafından önerilen çayın günde bir bardak olarak düzenli olarak tüketilmesi öneriliyor.

#2
Foto - Canan Karatay tığ gibi olmanın formülünü paylaştı! Zayıflamak için günde 1 bardak yeterli oluyor

TIĞ GİBİ KİLO VERDİREN ÇAYIN TARİFİ Canan Karatay tarafından önerilen çay, zayıflama sürecine katkı sağlıyor. İlgili çay oldukça kolay bir şekilde hazırlanabiliyor. İşte tarifi; · 1 su bardağı su ile 10 gram kurutulmuş kiraz sapı bir cezvede 5 dakika kadar kaynatılır. · Kaynayan karışımın 5 dakika kadar dinlenmesi beklenir. · Akabinde süzülerek tüketilebilir. · İsteğe bağlı içerisine bir çubuk tarçın da eklenebilir.

#3
Foto - Canan Karatay tığ gibi olmanın formülünü paylaştı! Zayıflamak için günde 1 bardak yeterli oluyor

KİRAZ SAPI ÇAYININ FAYDALARI Canan Karatay tarafından önerilen kiraz sapı çayı, zayıflama haricinde bazı sağlık problemlerine de iyi geliyor. İşte Canan Karatay'ın zayıflamak isteyenler için önerdiği kiraz sapı çayının faydaları; · Kandaki şeker oranının dengelenmesini sağlar. · Yağ hücrelerinin karın, bel ve basen bölgelerine yerleşmesine engel olur. · Yüksek oranda antioksidan barındırdığından dolayı vücutta biriken ödemin atılmasını sağlar. · Metabolizmanın daha hızlı bir şekilde çalışmasına faydalı olur. · Sinir sisteminin sakinleştirilmesinde faydalı olur. Bu sayede yorgunluğun ve depresyonun önüne geçer.

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