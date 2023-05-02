Canan Karatay tığ gibi olmanın formülünü paylaştı! Zayıflamak için günde 1 bardak yeterli oluyor

Canan Karatay zayıflamak isteyenler için formülün sırrını paylaştı. Bahsettiği çayın vücuttaki ödemin atılmasına fayda sağladığını belirten ünlü doktor, zayıflamak isteyenlere umut oldu. İşte Canan Karatay'dan tığ gibi yapan o formül… Beslenme konusunda ön plana çıkan Canan Karatay, zayıflamak isteyenler için de çay önerisinde bulundu. Dallardan yapılan çay sayesinde vücutta ödem kalmıyor. Canan Karatay bu çayın hem zayıflamaya yardımcı olduğunu hem de vücut direncinin artmasında faydalı olduğu belirtti.