Canan Karatay 30 günde tüm sorunları giderecek yöntemi açıkladı: Kaşıntı, egzama, ürtiker, sedef bu sebeple ortaya çıkıyor!

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ DÜŞÜKSE EGZAMA ARTAR Cilt ve genel bağışıklık sistemi için D vitamini ve kolesterol önemlidir. Bu vitaminler, beyaz kan hücreleri ve bağışıklık hücrelerinin güçlenmesine yardımcı olur. Bu nedenle bu tür cilt problemleri bağışıklık sistemi ile ilgili bir sorun yaşadığınıza işaret eder.