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Canan Karatay 30 günde tüm sorunları giderecek yöntemi açıkladı: Kaşıntı, egzama, ürtiker, sedef bu sebeple ortaya çıkıyor!

2024-06-25 14:38:38
Canan Karatay 30 günde tüm sorunları giderecek yöntemi açıkladı: Kaşıntı, egzama, ürtiker, sedef bu sebeple ortaya çıkıyor!

Cilt, vücudumuzu dış etkenlerden koruyan hayati bir organdır ve üzerinde yaşayan mikrobiyomlar, cildin sağlığını sürdürmede kritik bir işlev görür. Bu mikrobiyomların dengesi bozulduğunda çeşitli cilt hastalıkları meydana gelebilir. Prof. Dr. Canan Karatay, cilt sağlığını korumak ve cilt hastalıklarını önlemek için sağlıklı beslenmenin ve doğal ürünlerin kullanılmasının önemine vurgu yapıyor. İşte egzama gibi cilt hastalıklarını doğal yollarla tedavi etmenin yöntemleri...

#1
Foto - Canan Karatay 30 günde tüm sorunları giderecek yöntemi açıkladı: Kaşıntı, egzama, ürtiker, sedef bu sebeple ortaya çıkıyor!

Ciltte görülen egzama, sedef hastalığı, kaşıntılar ve ürtikerler vücudunuzdaki birçok tehlikenin habercisi olabilir. İşte bu sorunlara iyi gelecek o yöntem...

#2
Foto - Canan Karatay 30 günde tüm sorunları giderecek yöntemi açıkladı: Kaşıntı, egzama, ürtiker, sedef bu sebeple ortaya çıkıyor!

ZEYTİNYAĞI VE FINDIK YAĞI KULLANIN Cilt sağlığını korumak için sağlıklı yağlar, proteinler ve D vitamini alımına dikkat edilmelidir. Özellikle zeytinyağı ve fındık yağı gibi doğal yağlar, cildin kurumasını önler ve kaşıntıları azaltır.

#3
Foto - Canan Karatay 30 günde tüm sorunları giderecek yöntemi açıkladı: Kaşıntı, egzama, ürtiker, sedef bu sebeple ortaya çıkıyor!

CİLDİNİZİ SİRKE VE KARBONATLA TEMİZLEYİN Cildin sağlığını korumak için deterjanlar ve inorganik temizlik ürünlerinden kaçınılmalıdır. Bunun yerine doğal sirke ve karbonat gibi temizleyiciler tercih edilmelidir. Özellikle hanımların sık sık deterjanlarla teması, ciltte tahribata yol açabilir.

#4
Foto - Canan Karatay 30 günde tüm sorunları giderecek yöntemi açıkladı: Kaşıntı, egzama, ürtiker, sedef bu sebeple ortaya çıkıyor!

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ DÜŞÜKSE EGZAMA ARTAR Cilt ve genel bağışıklık sistemi için D vitamini ve kolesterol önemlidir. Bu vitaminler, beyaz kan hücreleri ve bağışıklık hücrelerinin güçlenmesine yardımcı olur. Bu nedenle bu tür cilt problemleri bağışıklık sistemi ile ilgili bir sorun yaşadığınıza işaret eder.

#5
Foto - Canan Karatay 30 günde tüm sorunları giderecek yöntemi açıkladı: Kaşıntı, egzama, ürtiker, sedef bu sebeple ortaya çıkıyor!

STRESİ AZALTMAK VE HAREKET ETMEK GEREKİR Stresten uzak durmak, düzenli uyku, yüzme ve güneşte vakit geçirme, cilt sağlığı için önemlidir.

#6
Foto - Canan Karatay 30 günde tüm sorunları giderecek yöntemi açıkladı: Kaşıntı, egzama, ürtiker, sedef bu sebeple ortaya çıkıyor!

DOĞAL KREMLER VE İLAÇLAR Kaşıntılar ve sinek ısırıkları için doğal çözümler kullanılmalıdır. Örneğin, zeytinyağı cildi yumuşatır, sirke sinek ısırıklarına iyi gelir ve karbonatlı su banyosu rahatlama sağlar.

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