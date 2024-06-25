2024-06-25 14:38:38 Canan Karatay 30 günde tüm sorunları giderecek yöntemi açıkladı: Kaşıntı, egzama, ürtiker, sedef bu sebeple ortaya çıkıyor!
Cilt, vücudumuzu dış etkenlerden koruyan hayati bir organdır ve üzerinde yaşayan mikrobiyomlar, cildin sağlığını sürdürmede kritik bir işlev görür. Bu mikrobiyomların dengesi bozulduğunda çeşitli cilt hastalıkları meydana gelebilir. Prof. Dr. Canan Karatay, cilt sağlığını korumak ve cilt hastalıklarını önlemek için sağlıklı beslenmenin ve doğal ürünlerin kullanılmasının önemine vurgu yapıyor. İşte egzama gibi cilt hastalıklarını doğal yollarla tedavi etmenin yöntemleri...