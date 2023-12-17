2023-12-17 18:25:42 Çanakkale’de yazlıklar sular altında
Çanakkale’de etkili olan sağanak yağışların ardından yazlıklar sular altında kaldı.
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Çanakkale’de etkili olan sağanak yağışların ardından yazlıklar sular altında kaldı.
Çanakkale’de 2 gün devam eden sağanak yağışın ardından Lapseki ilçesine bağlı Umubey beldesindeki yazlıklar ve inşaatların bulunduğu bölgede dün göle döndü.
Yağışın ardından bölgedeki su birikintileri duruyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Çanakkale için yapılan yağmur ve fırtına uyarısının ardından sağanak yağış 2 gün boyunca etkili oldu.
Sağanak yağışın ardından Lapseki ilçesine bağlı Umurbey beldesindeki Sahil Mahallesi’de yazlıkların bulunduğu bölge sular altına kaldı.
. Yazlıklar ve arsalarda oluşan su birikintileri ise bölgede duruyor.
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