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Çanakkale’de yazlıklar sular altında

2023-12-17 18:25:42
Çanakkale’de yazlıklar sular altında

Çanakkale’de etkili olan sağanak yağışların ardından yazlıklar sular altında kaldı.

#1
Foto - Çanakkale’de yazlıklar sular altında

Çanakkale’de 2 gün devam eden sağanak yağışın ardından Lapseki ilçesine bağlı Umubey beldesindeki yazlıklar ve inşaatların bulunduğu bölgede dün göle döndü.

#2
Foto - Çanakkale’de yazlıklar sular altında

Yağışın ardından bölgedeki su birikintileri duruyor.

#3
Foto - Çanakkale’de yazlıklar sular altında

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Çanakkale için yapılan yağmur ve fırtına uyarısının ardından sağanak yağış 2 gün boyunca etkili oldu.

#4
Foto - Çanakkale’de yazlıklar sular altında

Sağanak yağışın ardından Lapseki ilçesine bağlı Umurbey beldesindeki Sahil Mahallesi’de yazlıkların bulunduğu bölge sular altına kaldı.

#5
Foto - Çanakkale’de yazlıklar sular altında

. Yazlıklar ve arsalarda oluşan su birikintileri ise bölgede duruyor.

#6
Foto - Çanakkale’de yazlıklar sular altında

#7
Foto - Çanakkale’de yazlıklar sular altında

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