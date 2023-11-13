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Çanakkale'de çay taştı, tekneler battı

2023-11-13 15:11:57
Çanakkale'de çay taştı, tekneler battı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce dün Çanakkale için 'sarı kodlu' uyarı yapması sonrası kentte sağanak etkili oldu.

#1
Foto - Çanakkale'de çay taştı, tekneler battı

Uyarının ardından kentte, saat 08.00 sıralarında aniden bastıran ve 1,5 saat etkili olan yağmur, hayatı olumsuz etkiledi.

#2
Foto - Çanakkale'de çay taştı, tekneler battı

CADDELER VE SOKAKLAR SUYLA DOLDU - Sağanak nedeniyle kentte bazı cadde ve sokaklar suyla doldu. Sürücüler yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Sağanağın neden olduğu sel nedeniyle bazı çöp konteynerleri devrildi.

#3
Foto - Çanakkale'de çay taştı, tekneler battı

EKİPLER ÇALIŞMA YAPTI - Çanakkale Belediyesi ekipleri, su birikintisi, sel oluşan bölgelerde suyun tahliyesi ve rögar kapaklarının tıkanmaması için temizlik çalışması yaptı.

#4
Foto - Çanakkale'de çay taştı, tekneler battı

KEPEZ ÇAYI TAŞTI - Kent genelinde sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak nedeniyle merkeze bağlı Kepez beldesinden geçen Kepez Çayı'nın debisi yükseldi.

#5
Foto - Çanakkale'de çay taştı, tekneler battı

Bir süre sonra taşan çay balıkçı barınağındaki teknelere zarar verdi. Çok sayıda tekne taşkından zarar görürken mal sahipleri bölgeye gelerek teknelerinin iplerini sağlamlaştırdı. İçi su dolan ve akıntıya kapılan bazı tekneler ise battı.

#6
Foto - Çanakkale'de çay taştı, tekneler battı

Kepez Belediyesi ekipleri bölgede temizlik çalışması başlatırken taşkın bölgesindeki büyük ağaç ve dal parçaları barınaktaki teknelere zarar vermemesi için kepçelerle toplanmaya çalışılıyor.

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