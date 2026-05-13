Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye 3 kıtayı masaya oturttu! Kanada’dan Somali’ye dev iş birliği için imzalar atılıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul’da düzenlenen SAHA 2026 fuarında Litvanya, Somali ve Kanada’dan mevkidaşlarıyla bir araya gelerek kritik ortaklıkların kapısını araladı. Savunma sanayii ve inovasyon alanında yüksek katma değerli projelerin ele alındığı görüşmelerde, Türkiye’nin teknolojik gücünün küresel pazardaki ağırlığı bir kez daha tescillendi. Bakan Kacır, uluslararası ortaklıkları derinleştirerek Türkiye’yi stratejik projelerin merkezi yapma vizyonunu vurguladı.

Kacır, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı kapsamında yaptığı ikili görüşmelere ilişkin bilgi verdi.

Litvanya Ekonomi ve İnovasyon Bakanı Edvinas Griksas, Somali Limanlar ve Deniz Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Muhammed Nur ve Kanada Savunma Tedarik Bakanı Stephen Fuhr ile bir araya geldiklerini belirten Kacır, şunları kaydetti:

"Görüşmelerimizde sanayi, teknoloji, inovasyon ve savunma alanlarında mevcut işbirliğimizi ileri taşıyacak adımları kapsamlı şekilde ele aldık. Uluslararası ortaklıklarımızı, yüksek katma değer üreten projelerle derinleştirmeye devam edeceğiz."

