Türkiye 3 kıtayı masaya oturttu! Kanada’dan Somali’ye dev iş birliği için imzalar atılıyor
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul’da düzenlenen SAHA 2026 fuarında Litvanya, Somali ve Kanada’dan mevkidaşlarıyla bir araya gelerek kritik ortaklıkların kapısını araladı. Savunma sanayii ve inovasyon alanında yüksek katma değerli projelerin ele alındığı görüşmelerde, Türkiye’nin teknolojik gücünün küresel pazardaki ağırlığı bir kez daha tescillendi. Bakan Kacır, uluslararası ortaklıkları derinleştirerek Türkiye’yi stratejik projelerin merkezi yapma vizyonunu vurguladı.