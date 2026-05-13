Dünya
Avrupa’nın kalbinden Türkiye’ye tarihi davet! Resmen ilan ettiler: "Hayati rol oynayacaksınız"
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Avrupa’nın kalbinden Türkiye’ye tarihi davet! Resmen ilan ettiler: “Hayati rol oynayacaksınız”

Belçika Flaman Bölge Hükümeti Başbakanı Matthias Diependaele, katıldığı üst düzey zirvede Türkiye’nin küresel sanayi dönüşümündeki kritik önemine dikkat çekerek "stratejik ortaklık" çağrısı yaptı. Küresel jeopolitik gerilimlerin üretimi zorlaştırdığı bir dönemde Türkiye’nin tamamlayıcı gücüne ihtiyaç duyduklarını belirten Diependaele, iki ülkenin akıllı ve sürdürülebilir üretim sistemlerinde bir dünya devi haline gelebileceğini vurguladı. Flaman lider, dijital dönüşüm ve yapay zeka odaklı yeni sanayi devriminde Türkiye ile birlikte çalışmanın sadece bir tercih değil, Avrupa için hayati bir zorunluluk olduğunu ifade etti.

Küresel sanayi üretiminin jeopolitik gerilimler, tedarik zinciri kırılmaları ve enerji kısıtları nedeniyle yeniden şekillendiğini ifade eden Diependaele, üretim sistemlerinin artık akıllı, verimli, sürdürülebilir ve dayanıklı olması gerektiğini söyledi.

Diependaele, Türkiye ile Belçika'nın güçlü sanayi altyapıları ve birbirini tamamlayan yetkinliklere sahip olduğuna dikkati çekerek, mevcut jeopolitik ortamda işbirliğinin her zamankinden daha önemli hale geldiğini vurguladı. İki ülke sanayisinin de birçok ortak zorlukla karşı karşıya olduğuna işaret eden Diependaele, "Bu nedenle, günümüz jeopolitik koşullarında işbirliği hayati önem taşıyor ve bakanla daha fazla işbirliği yapma imkanlarını görüşmüş olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum." dedi.

Diependaele, Flaman bölgesinin Türkiye ile kurduğu ortaklığı derinleştirmek için büyük bir istekle çalıştığını belirterek, "Türkiye gibi güçlü ortaklarla işbirliği yaparak, hem geleceğin hem de imalat sektörünün geleceğinde hayati rol oynayabileceğimize inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Dijitalleşme, otomasyon ve yapay zekanın sanayi üretiminin merkezine hızla yerleştiğine dikkati çeken Diependaele, "Dijital dönüşüm, döngüsel üretim ve insan odaklı inovasyon alanlarında birlikte çalışarak, ortak zorlukları ortak fırsatlara dönüştürebileceğimize inanıyoruz." ifadesini kullandı. Diependaele, üretimin geleceğinin "soyut vizyonlarla değil, pratik tercihlerle" şekilleneceğini kaydederek, verimliliğin artırılması, nitelikli iş gücünün güvence altına alınması ve sınır ötesi güvenilir ortaklıkların kurulmasının kritik önem taşıdığını vurguladı.

