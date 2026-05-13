Avrupa’nın kalbinden Türkiye’ye tarihi davet! Resmen ilan ettiler: “Hayati rol oynayacaksınız”

Belçika Flaman Bölge Hükümeti Başbakanı Matthias Diependaele, katıldığı üst düzey zirvede Türkiye’nin küresel sanayi dönüşümündeki kritik önemine dikkat çekerek "stratejik ortaklık" çağrısı yaptı. Küresel jeopolitik gerilimlerin üretimi zorlaştırdığı bir dönemde Türkiye’nin tamamlayıcı gücüne ihtiyaç duyduklarını belirten Diependaele, iki ülkenin akıllı ve sürdürülebilir üretim sistemlerinde bir dünya devi haline gelebileceğini vurguladı. Flaman lider, dijital dönüşüm ve yapay zeka odaklı yeni sanayi devriminde Türkiye ile birlikte çalışmanın sadece bir tercih değil, Avrupa için hayati bir zorunluluk olduğunu ifade etti.