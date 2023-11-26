2023-11-26 14:45:46 Çamurdan gelen lezzet!
Hatay’da sade, biberli, çökelekli ve zahterli tandır ekmeği, ev kadınlarının gelir kaynağı oldu.
40 milyon Euro’luk merkez! İlk Döngüsel Ekonomi Merkezi'ni Torino'da açtı! 2030’a kadar 2 milyar Euro kazandıracak!
Evi sıcak tutan bu yöntem, kaloriferleri bile kapattıracak! Doğalgaz faturasından deli kâr edeceksiniz! İşte o harika formül
Bu meyvelerin üretimi derhal durdurulmalı: Türkiye'yi felakete sürüklüyor! Hiç kimse farkında değil, tehlike kapıda
Bu bitkinin fiyatını duyanlar kulaklarına inanamadı! 4 yılda bir yetişiyor, nadir bulunuyor! Faydaları ise say say bitmiyor
Hatay’da sade, biberli, çökelekli ve zahterli tandır ekmeği, ev kadınlarının gelir kaynağı oldu.
Samandağ ilçesine bağlı Hıdırbey Mahallesi'nde 58 yaşındaki 2 çocuk annesi Fatma Mıdık, 15 yıldır tandırda, biberli ekmek ve gözleme satarak geçimini sağlıyor.
Fatma Mıdık, "15 yıldır evimizin önünde katıklı yapıyorum. Katıklıyı yaparken çökelek, biber, susam, zahter ve zeytinyağı kullanıyorum.
Bunların hepsi doğal kendi el emeğimiz ile yaptığımız ürünler. Tandır yaparken yorucu oluyor ama çocuklarımız geleceği için çalışıyoruz.
Evimize katkı sağlamak adına evimizin önünde çalışmaya devam edeceğiz" dedi.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23