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Yaşam
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Çamurdan gelen lezzet!

2023-11-26 14:45:46
Çamurdan gelen lezzet!

Hatay’da sade, biberli, çökelekli ve zahterli tandır ekmeği, ev kadınlarının gelir kaynağı oldu.

#1
Foto - Çamurdan gelen lezzet!

Samandağ ilçesine bağlı Hıdırbey Mahallesi'nde 58 yaşındaki 2 çocuk annesi Fatma Mıdık, 15 yıldır tandırda, biberli ekmek ve gözleme satarak geçimini sağlıyor.

#2
Foto - Çamurdan gelen lezzet!

Fatma Mıdık, "15 yıldır evimizin önünde katıklı yapıyorum. Katıklıyı yaparken çökelek, biber, susam, zahter ve zeytinyağı kullanıyorum.

#3
Foto - Çamurdan gelen lezzet!

Bunların hepsi doğal kendi el emeğimiz ile yaptığımız ürünler. Tandır yaparken yorucu oluyor ama çocuklarımız geleceği için çalışıyoruz.

#4
Foto - Çamurdan gelen lezzet!

Evimize katkı sağlamak adına evimizin önünde çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

#5
Foto - Çamurdan gelen lezzet!

#6
Foto - Çamurdan gelen lezzet!

#7
Foto - Çamurdan gelen lezzet!

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