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Ramazan
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Camilerde Ramazan temizliği

2024-04-03 16:16:38
Camilerde Ramazan temizliği

Tepebaşı Belediyesi ekipleri, Ramazan ayı ile birlikte mahallelerde bulunan camilerde temizlik çalışması gerçekleştiriyor.

#1
Foto - Camilerde Ramazan temizliği

Tepebaşı Belediyesi, vatandaşların sağlıklı bir ortamda ibadetlerini yapabilmeleri amacı ile merkez ve kırsal mahallelerdeki cami ve mescitlerde gerçekleştirdiği temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

#2
Foto - Camilerde Ramazan temizliği

Ramazan ayı ile birlikte sıklaştırılan cami temizlikleri, ekipler halinde gerçekleştiriliyor.

#3
Foto - Camilerde Ramazan temizliği

Camilerin iç ve dış temizlikleri yapılırken, sürdürülen çalışmalarla vatandaşların ibadetlerini temiz, rahat ve sağlıklı bir ortamda yapmaları amaçlanıyor.

#4
Foto - Camilerde Ramazan temizliği

Çalışmalar kapsamında halılar, pencereler, avizeler ve vatandaşların kullandığı tüm alanlarda titizlikle temizlik yapılıyor.

#5
Foto - Camilerde Ramazan temizliği

#6
Foto - Camilerde Ramazan temizliği

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