2023-12-25 17:12:05 Cami 1926'da minaresi bu yıl yapıldı
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 1926 yılında inşa edilen caminin ilk minaresi köylüler tarafından yeni yaptırıldı.
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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 1926 yılında inşa edilen caminin ilk minaresi köylüler tarafından yeni yaptırıldı.
Dağyolu köyü Gebe Mahallesi'ne 1926 yılında cami yapıldı. 97 yıl önce inşa edilen camiye dönemin ekonomik şartlarından dolayı minare yapılamadı.
Minaresiz kalan cami için köylüler harekete geçti. Köy muhtarı Mehmet Karaman ve vatandaşları destekleriyle minare yaptırıldı. Vinç yardımıyla minarenin dikilme anları vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.
Muhtar Mehmet Karaman, "Köylülerimizle birlikte yardımlaşarak minaremizi diktik. Çok güzel oldu. 1926’dan bu yana caminin minaresi yoktu. Mutluyuz, hayırlı olsun" dedi.
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