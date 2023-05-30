Çalışmalarda gaza basıldı! Türkiye tarımına damga vuracak bölge

“Soğuğa, kurağa ve hastalıklara dayanıklı, yüksek kalite değerlerine sahip çeşitler geliştirme üzerine çalışmalar yürütüyoruz” SBTÜ Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi, Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Bölümü Araştırma Görevlisi İlker Yüce, yulaf bakımından soğuğa dayanıklı çeşitler geliştirme üzerine çalışmalar yürüttüklerini belirterek, “Yazlık ekim sezonumuza başlamış bulunmaktayız. Burada baklagiller, tahıllar ve yem bitkileri üzerinde çalışmalar yapıyoruz. Baklagiller üzerinde genellikle başta fasulye, nohut olmak üzere mercimek, bakla, bezelye, soya gibi bitkilerle çalışıyoruz. Tahıllarda ise kışa girerken ekim yapmıştık. Sivas iklim bakımından sert geçen bir iklime sahip. Burada tahıllarda da buğday, arpa, yulaf gibi bitkiler üzerinde çalışıyoruz. Özellikle kış soğuğuna ve kuraklığa dayanıklı çeşitler geliştirme üzerine çalışmalar yürütüyoruz. Yine aynı şekilde bölgeye adapte olabilecek buğday ve arpa çeşitleri de geliştirmek üzere ıslah çalışmaları yapmaktayız. Bölge baklagiller ekimi bakımından da büyük bir öneme sahip. Özellikle yazlık nohut ekimi üzerinde çok çalışmalar yürütüyoruz. Yürütmekte olduğumuz ıslah çalışmaları çerçevesinde buğday, fasulye ve soya çeşit adaylarımızı bu yıl tescil edilmek üzere sunacağız. Kısa zaman içerisinde yeni çeşitlerimizi yöre çiftçisinin hizmetine sunmuş olacağız ifadesini kullandı.