Çalışmalarda gaza basıldı! Türkiye tarımına damga vuracak bölge

“Suya ihtiyaç ne kadar az olursa çiftçinin girdi maliyeti azalır” Araştırma Görevlisi Yüce, bitkilerin suya olan ihtiyacı azalırsa çiftçinin girdi maliyetinin düşeceğini belirterek, “Bildiğiniz üzere iklimlerde kaymalar meydana gelmeye başladı. Bu sebeple daha kurak sezonlar geçirmeye başladık. Kuraklığa dayanıklılık çok önemli bir konu. Bitkilerimiz kuraklığa ne kadar dayanıklı olursa, yani suya ihtiyaç ne kadar az olursa o kadar çiftçimizin girdi maliyetini azaltıyor. Aynı zamanda kalitesinden de bir düşme olmuyor. Biz burada genellikle kalite ve verim üzerinde artışlar üzerine çalışıyoruz. Yaptığımız bu çalışmalar ile bölgemizde çiftçilerimiz atadan dededen kalma uygulamalar yapıyorlar fakat biz bu tercihleri modern tekniklerin kullanımını sağlayarak değiştirmek hedefindeyiz. Çiftçilerimizin hizmetine yeni çeşitler sunmak için burada çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.