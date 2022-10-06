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Kültür Sanat
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Çalışmalar tamamlandı! Anadolu'nun İlk Türk İslam üniversitesi müze oldu

2022-10-06 20:47:51
Çalışmalar tamamlandı! Anadolu'nun İlk Türk İslam üniversitesi müze oldu

Tokat’ta, Anadolu'nun ilk Türk-İslam Üniversitesi olan Yağıbasan Medresesi’nin bilim tarih müzesine dönüştürüldü.

#1
Foto - Çalışmalar tamamlandı! Anadolu'nun İlk Türk İslam üniversitesi müze oldu

Danişmentliler döneminde Sulu Sokak bölgesinde Nizameddin Yağıbasan tarafından İlk Türk-İslam Bilim Üniversitesi olarak yaptırılan, gök bilimi ve tıp eğitimi verilen medrese turizme kazandırıldı.

#2
Foto - Çalışmalar tamamlandı! Anadolu'nun İlk Türk İslam üniversitesi müze oldu

Tokat Belediyesi tarafından 2019 yılında medresenin Türk, İslam ve Bilim Müzesi olması için başlatılan çalışmalar tamamlandı. AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin katılımı ile düzenlenen programla açılışı yapıldı.

#3
Foto - Çalışmalar tamamlandı! Anadolu'nun İlk Türk İslam üniversitesi müze oldu

Törenin açılış konuşmasını yapan Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, 900 adımda 900 yıllık tarihi içinde barındıran Sulu Sokak Çarşısına bir müze daha kazandırıldığını belirterek, "Özellikle bu dönemi biz geçmişin ihyası geleceğin inşası sloganını ve mottosuna koymak suretiyle bu bölgede tarihi bu alanımızdaki yapılan bu çalışmaları ortaya koymanın gayreti içerisinde olduk" dedi.

#4
Foto - Çalışmalar tamamlandı! Anadolu'nun İlk Türk İslam üniversitesi müze oldu

AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt ile Tokat Valisi Numan Hatipoğlu'nun konuşmasının ardından kürüye AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki geldi. Yapılan hizmetlerin önemine değinen Özhaseki, "Kim ne yaparsa yapsın. Bizim amacımız hizmet. İnsan odur ki bırakabilir eser, eseri olmayanın yerinde yerler eser. Cumhurbaşkanımızın da temel felsefesi bu. 20 yıllık iktidarımız döneminde Allah'a hamdolsun binlerce hizmet ve eser ortaya koyduk. Bundan sonra da biz bu yolda devam edeceğiz. Allah utandırmasın, Rabbim mahcup etmesin. Bu güzel eseri kazandığın için değerli başkanımıza bir kez daha teşekkür ediyorum" diye konuştu. Yapılan konuşmaların ardından dualarla müzenin açılışı yapıldı.

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