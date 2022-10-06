Çalışmalar tamamlandı! Anadolu'nun İlk Türk İslam üniversitesi müze oldu

AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt ile Tokat Valisi Numan Hatipoğlu'nun konuşmasının ardından kürüye AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki geldi. Yapılan hizmetlerin önemine değinen Özhaseki, "Kim ne yaparsa yapsın. Bizim amacımız hizmet. İnsan odur ki bırakabilir eser, eseri olmayanın yerinde yerler eser. Cumhurbaşkanımızın da temel felsefesi bu. 20 yıllık iktidarımız döneminde Allah'a hamdolsun binlerce hizmet ve eser ortaya koyduk. Bundan sonra da biz bu yolda devam edeceğiz. Allah utandırmasın, Rabbim mahcup etmesin. Bu güzel eseri kazandığın için değerli başkanımıza bir kez daha teşekkür ediyorum" diye konuştu. Yapılan konuşmaların ardından dualarla müzenin açılışı yapıldı.