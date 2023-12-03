Çalışan emekliye ikramiye için kritik hafta! 5 bin TL ne zaman hesaba yatacak? İşte tahsis numarasına göre gün gün ödeme takvimi...

Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla Kasım ayı içinde çalışmayan emeklilere yönelik 5 bin TL ikramiye'nin ardından, hükümet çalışan emekliler için harekete geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından çalışan emeklilere ve Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı çiftçilere 5 bin TL ikramiye verilmesi için bakanlara talimat vermesinin ardından yasal süreç başladı. İkramiye için mecliste ilk aşama tamamlandı, bu hafta yoğun mesai devam edecek. Peki çalışan emekli 5 bin TL ikramiyeyi ne zaman alacak? İkramiye ödemesi ne zaman yapılacak? İşte ayrıntılar...