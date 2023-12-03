2023-12-03 13:15:45 Çalışan emekliye ikramiye için kritik hafta! 5 bin TL ne zaman hesaba yatacak? İşte tahsis numarasına göre gün gün ödeme takvimi...
Çalışmayan emeklilere verilen 5 bin TL'lik ikramiyenin ardından gözler çalışan emekliler için yapılan ikramiye düzenlemesine çevrildi. Çalışan emeklilere 5 bin TL verilmesine ilişkin düzenleme bu hafta TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek. Peki 5 bin TL ikramiye ne zaman hesaplara yatacak? Son ödeme tarihi hangi gün? İşte gün gün tahsis numarasına göre ödeme takvimi...