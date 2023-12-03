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Çalışan emekliye ikramiye için kritik hafta! 5 bin TL ne zaman hesaba yatacak? İşte tahsis numarasına göre gün gün ödeme takvimi...

2023-12-03 13:15:45
Çalışan emekliye ikramiye için kritik hafta! 5 bin TL ne zaman hesaba yatacak? İşte tahsis numarasına göre gün gün ödeme takvimi...

Çalışmayan emeklilere verilen 5 bin TL'lik ikramiyenin ardından gözler çalışan emekliler için yapılan ikramiye düzenlemesine çevrildi. Çalışan emeklilere 5 bin TL verilmesine ilişkin düzenleme bu hafta TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek. Peki 5 bin TL ikramiye ne zaman hesaplara yatacak? Son ödeme tarihi hangi gün? İşte gün gün tahsis numarasına göre ödeme takvimi...

#1
Foto - Çalışan emekliye ikramiye için kritik hafta! 5 bin TL ne zaman hesaba yatacak? İşte tahsis numarasına göre gün gün ödeme takvimi...

Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla Kasım ayı içinde çalışmayan emeklilere yönelik 5 bin TL ikramiye'nin ardından, hükümet çalışan emekliler için harekete geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından çalışan emeklilere ve Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı çiftçilere 5 bin TL ikramiye verilmesi için bakanlara talimat vermesinin ardından yasal süreç başladı. İkramiye için mecliste ilk aşama tamamlandı, bu hafta yoğun mesai devam edecek. Peki çalışan emekli 5 bin TL ikramiyeyi ne zaman alacak? İkramiye ödemesi ne zaman yapılacak? İşte ayrıntılar...

#2
Foto - Çalışan emekliye ikramiye için kritik hafta! 5 bin TL ne zaman hesaba yatacak? İşte tahsis numarasına göre gün gün ödeme takvimi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı üzerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı konuyla ilgili çalışmalarını tamamladı. Çalışmayan emekliye ikramiye önergesi, 80 maddelik torba yasaya eklenenerek geçen hafta TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

#3
Foto - Çalışan emekliye ikramiye için kritik hafta! 5 bin TL ne zaman hesaba yatacak? İşte tahsis numarasına göre gün gün ödeme takvimi...

KKM'de vergi istisnası ve şirketler için borç yapılandırma gibi birçok düzenleme ile ikramiye bu hafta TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek.

#4
Foto - Çalışan emekliye ikramiye için kritik hafta! 5 bin TL ne zaman hesaba yatacak? İşte tahsis numarasına göre gün gün ödeme takvimi...

Yapılan oylama ile kabul edilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

#5
Foto - Çalışan emekliye ikramiye için kritik hafta! 5 bin TL ne zaman hesaba yatacak? İşte tahsis numarasına göre gün gün ödeme takvimi...

Çalışmayan emeklilere ikramiye ödemesi 15 Kasım'dan önce yapılmıştı. Bütçe görüşmeleri öncesinde TBMM Genel Kurulu'nda onaylanması beklenen ikramiye ödemelerinin 15 Aralık 2023 tarihinden önce hesaplara aktırılması bekleniyor.

#6
Foto - Çalışan emekliye ikramiye için kritik hafta! 5 bin TL ne zaman hesaba yatacak? İşte tahsis numarasına göre gün gün ödeme takvimi...

Çalışmayan SSK emeklileri ikramiyelerini 11-12-13-14 Kasım tarihlerinde maaş ödeme takvimine göre almıştı.

#7
Foto - Çalışan emekliye ikramiye için kritik hafta! 5 bin TL ne zaman hesaba yatacak? İşte tahsis numarasına göre gün gün ödeme takvimi...

Çalışan SSK emeklilerine de 5 bin TL ikramiyenin maaş ödemesinin aynı yöntemle yapılması bekleniyor. Eğer aynı yöntemle yapılırsa ikramiyeler sırasıyla:

#8
Foto - Çalışan emekliye ikramiye için kritik hafta! 5 bin TL ne zaman hesaba yatacak? İşte tahsis numarasına göre gün gün ödeme takvimi...

Birinci gün, aylıklarını ayın 17, 18 ve 19'unda alanlara, İkinci gün, aylıklarını 20, 21 ve 22'sinde aylık alanlara Üçüncü gün ise aylıklarını 23, 24, 25, 26'sında alanlara verilecek. Tahsis numarasına göre ise şu şekilde ödemeler hesaplara aktarılacak:

#9
Foto - Çalışan emekliye ikramiye için kritik hafta! 5 bin TL ne zaman hesaba yatacak? İşte tahsis numarasına göre gün gün ödeme takvimi...

İKİNCİ GÜN: Tahsis numarası son rakamı 3 olanlara Tahsis numarası son rakamı 1 olanlara Tahsis numarası son rakamı 8 olanlara

#10
Foto - Çalışan emekliye ikramiye için kritik hafta! 5 bin TL ne zaman hesaba yatacak? İşte tahsis numarasına göre gün gün ödeme takvimi...

ÜÇÜNCÜ GÜN:Tahsis numarası son rakamı 6 olanlara Tahsis numarası son rakamı 4 olanlara Tahsis numarası son rakamı 2 olanlara

#11
Foto - Çalışan emekliye ikramiye için kritik hafta! 5 bin TL ne zaman hesaba yatacak? İşte tahsis numarasına göre gün gün ödeme takvimi...

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlara Bağ-kur ve Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlara da 4. gün ödeme yapılacak.

#12
Foto - Çalışan emekliye ikramiye için kritik hafta! 5 bin TL ne zaman hesaba yatacak? İşte tahsis numarasına göre gün gün ödeme takvimi...

#13
Foto - Çalışan emekliye ikramiye için kritik hafta! 5 bin TL ne zaman hesaba yatacak? İşte tahsis numarasına göre gün gün ödeme takvimi...

#14
Foto - Çalışan emekliye ikramiye için kritik hafta! 5 bin TL ne zaman hesaba yatacak? İşte tahsis numarasına göre gün gün ödeme takvimi...

#15
Foto - Çalışan emekliye ikramiye için kritik hafta! 5 bin TL ne zaman hesaba yatacak? İşte tahsis numarasına göre gün gün ödeme takvimi...

#16
Foto - Çalışan emekliye ikramiye için kritik hafta! 5 bin TL ne zaman hesaba yatacak? İşte tahsis numarasına göre gün gün ödeme takvimi...

#17
Foto - Çalışan emekliye ikramiye için kritik hafta! 5 bin TL ne zaman hesaba yatacak? İşte tahsis numarasına göre gün gün ödeme takvimi...

#18
Foto - Çalışan emekliye ikramiye için kritik hafta! 5 bin TL ne zaman hesaba yatacak? İşte tahsis numarasına göre gün gün ödeme takvimi...

#19
Foto - Çalışan emekliye ikramiye için kritik hafta! 5 bin TL ne zaman hesaba yatacak? İşte tahsis numarasına göre gün gün ödeme takvimi...

#20
Foto - Çalışan emekliye ikramiye için kritik hafta! 5 bin TL ne zaman hesaba yatacak? İşte tahsis numarasına göre gün gün ödeme takvimi...

#21
Foto - Çalışan emekliye ikramiye için kritik hafta! 5 bin TL ne zaman hesaba yatacak? İşte tahsis numarasına göre gün gün ödeme takvimi...

#22
Foto - Çalışan emekliye ikramiye için kritik hafta! 5 bin TL ne zaman hesaba yatacak? İşte tahsis numarasına göre gün gün ödeme takvimi...

#23
Foto - Çalışan emekliye ikramiye için kritik hafta! 5 bin TL ne zaman hesaba yatacak? İşte tahsis numarasına göre gün gün ödeme takvimi...

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