Çalışan anneleri ilgilendiriyor: Yeni çalışma modeli geliyor!

"SONRAKİ 6 AYLIK SÜREÇTE ESNEK ÇALIŞMA YÖNTEMİ" İlk bir yılın çocuğun gelişimi ve anne sütü alımı için çok kritik bir dönem olduğuna işaret eden Yurdakul, "Doğum izinlerine yönelik önerilerimiz kapsamında, ilk 6 aylık zorunlu analık izninin tamamlanmasının ardından, sonraki 6 aylık süreçte de esnek çalışma yönteminin uygulanmasını öneriyoruz. Bu sayede çalışan ve kariyer sahibi kadınlarımızın önünü açmayı hedefliyoruz." diye konuştu.// kaynak: mynet.com