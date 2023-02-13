Çadır üreticileri deprem bölgesi için yoğun mesaide!

"İnsanlar bizi ya arkadaşları vasıtasıyla ya da internetten buluyor, telefonla siparişlerini veriyorlar. Üretimlerini gerçekleştirip onları haberdar ediyoruz. 10 hayırseverin çadırını bir araçta toplayabiliyoruz, biz de üzerine bir şeyler katarak hep birlikte bir tır hazırlayıp gönderiyoruz. İlk gün bir tır yani 150 takım çadır göndermiştik, şimdi günde 4 tır hareket ettirmeye başladık. Şu ana kadar deprem bölgesine 5 bin çadır gönderdik. Bugün de tırlar yükleniyor. Hala göndermeye devam ediyoruz. Ay sonuna kadar bu hızda devam edeceğiz. Üretim, öncelikle fabrikamızda devam ediyordu ama bahçeye 'showroom' maksatlı kurduğumuz çadırları atölye haline getirdik, onların içinde de üretim yapıyoruz. Bir fabrikamız daha var, faaliyete aldık, orada da üretim yapacağız."